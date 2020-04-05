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تعقيم الشوارع يبتغي محاصرة كورونا في تطوان

تعقيم الشوارع يبتغي محاصرة كورونا في تطوان
جمال سماحي من تطوان
الأحد 05 أبريل 2020 - 11:20

تواصل جماعة تطوان مباشرةَ عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية، في إطار برنامجها الاستعجالي لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، من ضمنها عمليات وتدخلات ميدانية أطلقتها لغسل وتطهير وتعقيم ساحات عمومية، وأحياء سكنية وعدد من شوارع المدينة، بمواد مطهرة لتفادي انتقال الفيروس عبر البصق أو رمي العلكة على الأرض.

وقال محمد إداعمر رئيس جماعة تطوان، في تصريح لهسبريس، إنه "بعد متابعتنا ما يقع في العالم، تفطنّا إلى أن من الإشكالات الأساسية لفيروس "كورونا"، أنه ينتقل كذلك عبر البصق، أو رمي ما يلوكه الإنسان بالفم وطرحه بالشوارع العمومية".

كما أضاف: "إلى جانب عمليات تعقيم المرافق العمومية التي نباشرها إلى حد الآن، اتخذنا قرارا بمواكبتها بحملات غسل بالمواد المطهرة، للقضاء على هذه النفايات بالأرض، بغية تجنب إصابة المواطنين".

وأوضح إداعمر أن "العملية تخطت مساحة كبيرة من قطاع الأزهر، وستستأنف غدا الأحد وبعد غد الاثنين بقطاع المنظري"، مشيرا إلى أنها "ستبدأ بالمدينة القديمة شاملة بعض الجدران، وستنتقل كذلك إلى مقاطعات البلدية وإدارتها".

من جهة أخرى، أكد المتحدث ذاته أنه "ابتداء من بعد غد الاثنين، سيتم التوقف الكلي عن التعامل بالأوراق، إذ نسعى إلى ربط جميع المصالح بما يسمى الإدارة الرقمية، وسننتقل إلى تفعيلها بشكل إلزامي على جميع الموظفين والمواطنين"، مؤكدا على المواطنين التواصل مع الجماعة ابتداء من الاثنين عبر المنصة الإلكترونية.

وزاد رئيس جماعة تطوان: "لقد اقتربنا من تسجيل 900 حالة مؤكدة، ونخاف أن نتحدث عن ألف حالة يوم الاثنين، لذلك لا بد من المرور إلى إجراءات وتدابير احترازية أخرى، والرفع من حالة التأهب لمحاصرة الفيروس"، مردفا: "لذلك فحتى عملية استقبال المرتفقين ستخضع لبعض الإجراءات المقننة كفعل احترازي".

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