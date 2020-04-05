قفف مساعدات تصل مئات الأسر بزاوية الشيخ

حميد رزقي من بني ملال

استفادت، أمس السبت، أزيد من 1500 أسرة معوزة بجماعة زاوية الشيخ الترابية، التابعة إداريا لإقليم بني ملال، من مساعدات غذائية، تدخل في إطار مبادرة الدولة، الهادفة إلى مساندة الأسر المتضررة من تداعيات الطوارئ الصحية.

ويبلغ عدد القفف المخصصة لهذه المبادرة التضامنية، التي تشرف السلطات المحلية على توزيعها، بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والمحسنين، ما مجموعه 1622 قفة عبارة عن مواد غذائية واستهلاكية.

وتميزت عمليات التوزيع بمرافقة ممثلي السلطات المحلية إلى جانب أفراد القوات المساعدة وعناصر الدرك الملكي، لكل الفعاليات المتطوعة لإيصال المساعدات إلى منازل الأسر المتضررة من تداعيات الطوارئ الصحية، المقررة من طرف السلطات لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح مصدر مسؤول أن باشا المدينة، أصر على أن تتم هذه العملية التكافلية وفْق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات الحكومية، الرامية إلى مد اليد التآزر والتضامن إلى الأسر المعوزة، مع الحرص على عدم نشر وباء "كورونا".

وأضاف المصدر ذاته "أن منظمي المبادرة سهروا على أن تصل المواد الغذائية، التي تشكل في مجموعها 1622 قفة، إلى الأسر المعوزة التي تضررت من قانون الحجر الصحي.