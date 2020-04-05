24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:3517:0519:5521:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مطعم رقمي يتيح للمغاربة تمويل وجبات الأطباء بمراكش والبيضاء (5.00)

  2. المستشفى العسكري ببنسليمان (5.00)

  3. هيئة المحامين تقاضي صاحبة فيديو "العقاب الإلهي" (5.00)

  4. سَتَرَى سِبَاعَ عَرِينِها كَيَرابِعٍ (5.00)

  5. رصيف الصحافة: المغرب يحتاج ظهور "تحاليل كورونا" في 30 دقيقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | قفف مساعدات تصل مئات الأسر بزاوية الشيخ

قفف مساعدات تصل مئات الأسر بزاوية الشيخ

قفف مساعدات تصل مئات الأسر بزاوية الشيخ
حميد رزقي من بني ملال
الأحد 05 أبريل 2020 - 02:20

استفادت، أمس السبت، أزيد من 1500 أسرة معوزة بجماعة زاوية الشيخ الترابية، التابعة إداريا لإقليم بني ملال، من مساعدات غذائية، تدخل في إطار مبادرة الدولة، الهادفة إلى مساندة الأسر المتضررة من تداعيات الطوارئ الصحية.

ويبلغ عدد القفف المخصصة لهذه المبادرة التضامنية، التي تشرف السلطات المحلية على توزيعها، بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والمحسنين، ما مجموعه 1622 قفة عبارة عن مواد غذائية واستهلاكية.

وتميزت عمليات التوزيع بمرافقة ممثلي السلطات المحلية إلى جانب أفراد القوات المساعدة وعناصر الدرك الملكي، لكل الفعاليات المتطوعة لإيصال المساعدات إلى منازل الأسر المتضررة من تداعيات الطوارئ الصحية، المقررة من طرف السلطات لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح مصدر مسؤول أن باشا المدينة، أصر على أن تتم هذه العملية التكافلية وفْق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات الحكومية، الرامية إلى مد اليد التآزر والتضامن إلى الأسر المعوزة، مع الحرص على عدم نشر وباء "كورونا".

وأضاف المصدر ذاته "أن منظمي المبادرة سهروا على أن تصل المواد الغذائية، التي تشكل في مجموعها 1622 قفة، إلى الأسر المعوزة التي تضررت من قانون الحجر الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.