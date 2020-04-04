شركة تضع حاويتين رهن إشارة عمالة إنزكان

هسبريس من الرباط

في ظل الظروف الطارئة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وضعت مجموعة "CMA CGM" المغرب، بشراكة مع "Alliance PVC"، حاويتين (حجم 40) رهن إشارة سلطات عمالة إقليم إنزكان أيت ملول.

الحاويتان، وفق ما أوردته الشركة في رسالة موجهة إلى عامل إقليم إنزكان ووالي جهة سوس ماسة، مجهزتان كمكتبين إداريين بمرافقهما الصحية، وُضعتا رهن إشارة القطاع الصحي بالإقليم.

وسيمكن المكتبان من استقبال الحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس، أو بعض الحالات المستعجلة، نظرا إلى الضغط الكبير الذي يشهده المستشفى الإقليمي بالمدينة.