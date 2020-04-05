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كُتّاب وآراء
مؤسسات خاصة تجبر أولياء التلاميذ على الأداء
في الوقت الذي بادرت فيه بعض مدارس التعليم الخصوصي، بعدة مدن مغربية، إلى إعفاء أولياء التلاميذ من أداء الأقساط الشهرية؛ فتحت أخرى بمراكش أبوابها ابتداء من الشهر الحالي في وجه أولياء أمور التلاميذ لتأدية الواجب الشهري.
وقبل أن يطوي الوقت ما صدر عن رابطة التعليم الخاص، التي راسلت رئيس الحكومة لدعمها من صندوق "كورونا"، تطالب هذه المؤسسات التعليمية بأداء مستحقات التمدرس، ولجأت إلى قطع الدروس عن بعد من أجل دفع الآباء إلى الأداء، ما أثار استنكارا قويا بالمدينة الحمراء.
ويأتي هذا القرار بعد مطالبة المكتب التنفيذي للرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش، جميع الأسر بتنفيذ عمليات الحجر الصحي والمكوث في المنازل، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات المعنية لمواجهة وتخطي جائحة فيروس "كورونا".
نورالدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، قال في تصريح لهسبريس: "المؤسسات التعليمية الخصوصية التي تحترم نفسها عليها ألا تتكلم في هذه الظرفية عن مستحقات شهر مارس وأبريل".
وواصل: "عليها التركيز على إنجاح التعليم عن بعد أسوة بالتعليم العمومي"، ثم أضاف: "معظم الآباء من الطبقة المتوسطة يشتغلون بالقطاع الخاص الذي توقفت عجلته كليا تنزيلا للتدابير الاحترازية".
وأوضح المسؤول نفسه أن الفيدرالية "فتحت نقاشا مع مؤسسات للتعليم الخصوصي بهذا الشأن، وقررت غالبيتها عدم تحصيل المستحقات"، مشيرا إلى "أن منها من رفضت تحصيل هذه الأقساط الشهرية حتى من الآباء والأولياء القادرين على ذلك".
وتابع عكوري قائلا: "الظرف الاستثنائي يحتم على الجميع التضحية، فالسلطات الصحية تؤكد أن الوباء أضحى محليا، ما يفرض احترام الحجر الصحي".
"فالمؤسسات المواطنة قامت بجدولة أداء هذه الرسوم، ومنها التي أعفت الآباء منها كليا أو جزئيا"، يورد المتحدث نفسه قبل أن يتابع: "يجب تأجيل الحديث عن الواجبات المالية لشهر مارس وأبريل إلى حين الخروج من هذا الظرف القاهر".
وقال إسماعيل بوردال، الكاتب العام للاتحاد الوطني للتعليم الحر، في تصريح لهسبريس، "تبقى هذه المدارس حالات معزولة واستثنائية لا يقاس عليها، أمام انخراط مجموعة من المدارس إيجابا في الاستمرارية البيداغوجية".
وأوضح بوردال "أن الهم الأساس الآن، هو توفير الأجواء الجيدة لعودة أبنائنا جميعا إلى فصولهم الدراسية ونحن منتصرون على هذا الوباء الفتاك".
وأشار المتحدث عينه "إلى أن 126 مؤسسة للتعليم الخصوصي ساهمت في صندوق "كورونا" بما يناهز 600 مليون سنتيم إلى حدود هذا الأسبوع"، بحسب تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .
صراحة هاد كورونا تتبين لك لمزيان من لخيب.
ولا أرى كيف يمكن لهذه المؤسسات ان تستمر وتؤدي ما عليها من أجور الخ... بدون أن يؤدي الناس اقساطهم الشهريةلو تحدثنا عن تخفيض فهذا معقول لان المؤسسات نقصت عليها مصاريف كثيرة
ولكم ان تقوم بالتعليم عن بعد وبدون مقابل هذا من المستحيلات معظم هذه المؤسسات غارقة في الديون
انا لا اريى شخصيا لمذا نضع أولادنا في الخصوصي لولا زوجتي لكانوا في التعليم العام ولكن ابتداءا من العام المقبل أن شاء الله كل الاولاد في العمومي نحن كبرنا في المدرسة العمومية ولله الحمد تربية وتعليمكان شوي دلعصا ولكن ذلك ضروري
اعتصموا بدي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتتوكلت على الحي الدي لايموت اصرف عنا الادا انك على كل شيءقدير اصرف عنا الادا انك على كل شيءقدير اصرف عنا الادا انك على كل شيءقدير
حسبي الله لاإله إلاهو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم حسبي الله لاإله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم
هذا القطاع حسب الوزارة الوصية مفروض عليه ان يقوم بالتدريس عن بعد إذن لا يمكنه التصريح بوقف العمل حتى يتسنى لاطره الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي لذى يجب على المؤسسة دفع أجور الأطر العاملة وكما تعلمون أن الممول الوحيد لأي مؤسسة هم الآباء وعليه يجب على جميع الآباء التضامن مع الأساتذة والعاملين بتلك المؤسسة
صحيح توجد مؤسسات كبيرة واجبات التمدرس لديها مرتفعة فلا بأس من التضامن مع الآباء الفاقدين للعمل في هذه الظروف ........
Pour des eleves nuls piur la plupart le but edt d avoir medecine ou classes prepas
Et ces eleves sont incapables de reussir les cycles de licence des jniversites serieuses
A bon entendeur
Supprimer les notes de controle continue et vous allez voir les ecokes privees qui vont se vider
C est la honte