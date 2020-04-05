24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:3517:0519:5521:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مطعم رقمي يتيح للمغاربة تمويل وجبات الأطباء بمراكش والبيضاء (5.00)

  2. المستشفى العسكري ببنسليمان (5.00)

  3. هيئة المحامين تقاضي صاحبة فيديو "العقاب الإلهي" (5.00)

  4. سَتَرَى سِبَاعَ عَرِينِها كَيَرابِعٍ (5.00)

  5. رصيف الصحافة: المغرب يحتاج ظهور "تحاليل كورونا" في 30 دقيقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مؤسسات خاصة تجبر أولياء التلاميذ على الأداء

مؤسسات خاصة تجبر أولياء التلاميذ على الأداء

مؤسسات خاصة تجبر أولياء التلاميذ على الأداء
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 05 أبريل 2020 - 01:47

في الوقت الذي بادرت فيه بعض مدارس التعليم الخصوصي، بعدة مدن مغربية، إلى إعفاء أولياء التلاميذ من أداء الأقساط الشهرية؛ فتحت أخرى بمراكش أبوابها ابتداء من الشهر الحالي في وجه أولياء أمور التلاميذ لتأدية الواجب الشهري.

وقبل أن يطوي الوقت ما صدر عن رابطة التعليم الخاص، التي راسلت رئيس الحكومة لدعمها من صندوق "كورونا"، تطالب هذه المؤسسات التعليمية بأداء مستحقات التمدرس، ولجأت إلى قطع الدروس عن بعد من أجل دفع الآباء إلى الأداء، ما أثار استنكارا قويا بالمدينة الحمراء.

ويأتي هذا القرار بعد مطالبة المكتب التنفيذي للرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش، جميع الأسر بتنفيذ عمليات الحجر الصحي والمكوث في المنازل، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات المعنية لمواجهة وتخطي جائحة فيروس "كورونا".

نورالدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، قال في تصريح لهسبريس: "المؤسسات التعليمية الخصوصية التي تحترم نفسها عليها ألا تتكلم في هذه الظرفية عن مستحقات شهر مارس وأبريل".

وواصل: "عليها التركيز على إنجاح التعليم عن بعد أسوة بالتعليم العمومي"، ثم أضاف: "معظم الآباء من الطبقة المتوسطة يشتغلون بالقطاع الخاص الذي توقفت عجلته كليا تنزيلا للتدابير الاحترازية".

وأوضح المسؤول نفسه أن الفيدرالية "فتحت نقاشا مع مؤسسات للتعليم الخصوصي بهذا الشأن، وقررت غالبيتها عدم تحصيل المستحقات"، مشيرا إلى "أن منها من رفضت تحصيل هذه الأقساط الشهرية حتى من الآباء والأولياء القادرين على ذلك".

وتابع عكوري قائلا: "الظرف الاستثنائي يحتم على الجميع التضحية، فالسلطات الصحية تؤكد أن الوباء أضحى محليا، ما يفرض احترام الحجر الصحي".

"فالمؤسسات المواطنة قامت بجدولة أداء هذه الرسوم، ومنها التي أعفت الآباء منها كليا أو جزئيا"، يورد المتحدث نفسه قبل أن يتابع: "يجب تأجيل الحديث عن الواجبات المالية لشهر مارس وأبريل إلى حين الخروج من هذا الظرف القاهر".

وقال إسماعيل بوردال، الكاتب العام للاتحاد الوطني للتعليم الحر، في تصريح لهسبريس، "تبقى هذه المدارس حالات معزولة واستثنائية لا يقاس عليها، أمام انخراط مجموعة من المدارس إيجابا في الاستمرارية البيداغوجية".

وأوضح بوردال "أن الهم الأساس الآن، هو توفير الأجواء الجيدة لعودة أبنائنا جميعا إلى فصولهم الدراسية ونحن منتصرون على هذا الوباء الفتاك".

وأشار المتحدث عينه "إلى أن 126 مؤسسة للتعليم الخصوصي ساهمت في صندوق "كورونا" بما يناهز 600 مليون سنتيم إلى حدود هذا الأسبوع"، بحسب تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - mounir الأحد 05 أبريل 2020 - 01:55
حسبي الله و نعم الوكيل وجب علا الكل التضامن في ظل هذه الازمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - redwan الأحد 05 أبريل 2020 - 01:56
مبقات لا رحمة لا شفقة في هذا الزمان.
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
3 - مقترح الأحد 05 أبريل 2020 - 01:59
الحل جد سهل.لا أحد يدفع ولن يستطيعوا فعل شيء.بشرط ألا أحد يدفع.كفى جشعا.كفى انعداما للضمير.من أنتم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
4 - albouchra الأحد 05 أبريل 2020 - 02:01
المؤسساة الخاصة يجب على الدولة أن تتدخل للحد من انتهازيتها لقد عبرت مند البداية عن طمعها في صندوق كورونا والأن تطالب الأسر بأداء الاجور دون عمل إدا كانت تشتغل قانونيا و مصرحة بالأساتدة والمستخدمين فصندوق الضمان الإجتماعي هو من سيصرف أجورهم أما أن تستفيد من هنا ومن هناك فهدا مرفووووض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
5 - المجهر الأحد 05 أبريل 2020 - 02:02
سنين ومنين وأمثال هاد المدارس الخصوصية المتغطرسة تيخشو في كروشهم من أموال اولياء التلاميذ اللي تيتمناو هااا العااار قريو لينا وليداتنا مزيان، الغريب في الأمر انه فكل مهاية سنة دراسية تيعلقو طابلوا مكتوب فيه نسبة النجاح 100% ( أربي بصح؟) واش حتى في هاذ الظرفية الإحترازية بغاو يزيدو يغمسو وا باااز ليكم.
صراحة هاد كورونا تتبين لك لمزيان من لخيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - علي الأحد 05 أبريل 2020 - 02:08
هو كاين بعد لي كيقري عن بعد، الدي يدس التلميذ هم أباؤه، أما المدرسة الخصوصية فإنها تبيع إﻻ الوهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - المعلق الصغير الأحد 05 أبريل 2020 - 02:09
انا شخصيا ارسل لي مدير المؤسسة الريب البنكي لتحويل المال
ولا أرى كيف يمكن لهذه المؤسسات ان تستمر وتؤدي ما عليها من أجور الخ... بدون أن يؤدي الناس اقساطهم الشهريةلو تحدثنا عن تخفيض فهذا معقول لان المؤسسات نقصت عليها مصاريف كثيرة
ولكم ان تقوم بالتعليم عن بعد وبدون مقابل هذا من المستحيلات معظم هذه المؤسسات غارقة في الديون
انا لا اريى شخصيا لمذا نضع أولادنا في الخصوصي لولا زوجتي لكانوا في التعليم العام ولكن ابتداءا من العام المقبل أن شاء الله كل الاولاد في العمومي نحن كبرنا في المدرسة العمومية ولله الحمد تربية وتعليمكان شوي دلعصا ولكن ذلك ضروري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
8 - mohamed الأحد 05 أبريل 2020 - 02:11
واش الارباح لي ربحتوها شحال هاذي فين مشات .حشوما عليكم راه الله تيشوف كاين لي ملقاش ميوكل ولادو و نتوما مزيرنهم على الفلوس حتى نتما صبرو كيفما صابر شحال من واحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - خادير الأحد 05 أبريل 2020 - 02:11
يجب على الكل التضامن نحن مسلمين أخوة فحسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليه
اعتصموا بدي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتتوكلت على الحي الدي لايموت اصرف عنا الادا انك على كل شيءقدير اصرف عنا الادا انك على كل شيءقدير اصرف عنا الادا انك على كل شيءقدير
حسبي الله لاإله إلاهو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم حسبي الله لاإله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - ملاحظ الأحد 05 أبريل 2020 - 02:12
نقلوا أبناءكم العام المقبل الى مدارس اخرى وكفى الله المؤمنين شر القتال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - hassan الأحد 05 أبريل 2020 - 02:13
الأداء يكون بالمقابل أيها المؤسسات إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - andalous الأحد 05 أبريل 2020 - 02:13
لقد توصلت بالفعل في أول يوم شهر أبريل برسالة صوتية عبر الوانسات من مؤسسة خاصة توجد بالقنيطرة تدعو فيها اولياء الأمور إلى أداء مستحقات التدريس دون احترام الضروف الصحية مما يدل على أن هده المؤسسات لا تهمها لا كوورونا ولا اي شئ اخر سوى ااربح ولا شيء غير ااربح .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - جمال الأحد 05 أبريل 2020 - 02:16
إن نهاية هذه المدارس الخصوصية الجشعة قد اقترب. فهي تتكاثر كالفطر و سيقضي عليها نظام السوق اي العرض و الطلب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - jakane الأحد 05 أبريل 2020 - 02:16
تطالب الحكومة بالدعم والآباء بالأداء، جشع مركب وبالدارجة " هبل تربح ".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
15 - عبدو الأحد 05 أبريل 2020 - 02:19
التعليم الخصوصي شريك التعليم العمومي اغلبية المدارس الخصوصية هي مدارس صغيرة لا تتعدى طاقتها الاستيعابية 200 تلميذ واجب التمدرس بها لا يتجاوز 700 درهم يتضمن واجب النقل
هذا القطاع حسب الوزارة الوصية مفروض عليه ان يقوم بالتدريس عن بعد إذن لا يمكنه التصريح بوقف العمل حتى يتسنى لاطره الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي لذى يجب على المؤسسة دفع أجور الأطر العاملة وكما تعلمون أن الممول الوحيد لأي مؤسسة هم الآباء وعليه يجب على جميع الآباء التضامن مع الأساتذة والعاملين بتلك المؤسسة
صحيح توجد مؤسسات كبيرة واجبات التمدرس لديها مرتفعة فلا بأس من التضامن مع الآباء الفاقدين للعمل في هذه الظروف ........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
16 - محمد الزموري الأحد 05 أبريل 2020 - 02:23
أعرف أغلبية الأشخاص الآن كل درسوا في المدارس الحكومية وتبارك الله عليهم كانوا أكفاء ومجتهدين وأكثرهم حصل على وظيفة مدنية وعسكرية أما مؤخراً نرى أغلبية أولياء التلاميذ يدرسون أبنائهم في الخصوصي وكثرة المصاريف وعندما تناقش التلميذ تجد مستواه متوسط كل ما في الأمر هو اللي بغى يقرا راه المدارس الحكومية أحسن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - youdou الأحد 05 أبريل 2020 - 02:28
أنا من أصحاب شركة تجارية بها 7 أشخاص دفعت أجور جميع العاملين دون نقص لكي نساهم مع الدولة ونفاجئ بمثل هذه التصرفات من مؤسسات تعليمية وهي ليست بتعليمية لأن أول درس نتعلمه عند دخول كل يوم للمؤسسة هو النشيد الوطني معناه التضحية وهذه المؤسسةالكائنة بحسان الرباط نجدها في جميع المناسبات الوطنية وتقوم بالثمثيل على الدولة والأباء أنا وطنية وهي في الحقيقة تسعى لربح المال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - معلم مند 1970 الأحد 05 أبريل 2020 - 02:31
هاته ليست مجموعة مدارس الخصوصية فأنها مجموعة اشرار ومحتالين لا تعليم لا تقافة مدارس الخصوصي هاته اخر موسم لهم يجب على الاباء واولياء الثلميد تسجل ابنائهم في المدارس العمومية فهيا ارقى بكثير من هاتة المزبلات الخصوصية من اخبت البشر هم اصحاب المدارس الخصوصية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - حلل و ناقش الأحد 05 أبريل 2020 - 02:32
حسبنا الله ونعم الوكيل ....ان لم تستحي فافعل ماشئت ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - عبد المجيد الأحد 05 أبريل 2020 - 02:32
ملتمس إلى السيد وزير التربية والتعليم من اجل التدخل باصدار منشور يحدد بموجبه المواد وعدد الساعات التي يتعين تدريسها كدا نسبة المبالغ التي يمكن استخلاصها في حالة جشع وغياب روح المواطنة لدى بعض اصحاب المدارس الخصوصية. واشير ان إحدى المدارس الخصوصية في اسفي تقوم بخصوص المستويات الاشهادية بتدريس فقط المواد التي سيمتحن فيها التلاميذ جهويا او وطنيا ومع ذالك طلبت ان يؤدى الواجب الشهري كاملا.علما ان باقي المواد لاتدرس وعند استفسار المسؤولة عن المدرسة اجابت بانها ستعوض تلك المواد حين استئناف الدراسة بعد فوات هذه الازمة. سبحان الله، تقاضوا وجبات مواد لم يدرسونها بمعنى اخر، أكل السحت. وماعلينا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - saida الأحد 05 أبريل 2020 - 02:37
Tous les parents qui mettent leurs enfants dans kes ecoles privees cest juste pour avoir les tres bonnes notes au control continu 20 ou 19/20
Pour des eleves nuls piur la plupart le but edt d avoir medecine ou classes prepas
Et ces eleves sont incapables de reussir les cycles de licence des jniversites serieuses
A bon entendeur
Supprimer les notes de controle continue et vous allez voir les ecokes privees qui vont se vider
C est la honte
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.