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كُتّاب وآراء
مُؤن المطاعم المدرسة تسند فقراء الفقيه بن صالح
تواصل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح، بعدد من المؤسسات التعليمية الثانوية التابعة للإقليم، عملية توزيع المؤن والمواد الغذائية والاستهلاكية المتوفرة بالأقسام الداخلية لفائدة الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.
وتم إعطاء هذه الآلية التكافلية، التي جاءت في سياق ضمان الاستمرارية البيداغوجية التي انخرطت فيها بشكل تلقائي وجماعي مختلف الأطر التربوية والإدارية بإقليم الفقيه بن صالح، بعد التوقيف المؤقت لتقديم الدروس الحضورية داخل المؤسسات التعليمية وتعويضها بعمليات تقديم دروس التعليم والدعم التربوي عن بُعد.
وتروم هذه العملية، التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتنسيق مع وزارة الداخلية بمختلف مناطق المملكة، مساعدة الأسر المتضررة من جائحة "كوفيد 19" على تجاوز هذه المرحلة لما تستلزمه فترة الحجر الصحي من تآزر ودعم وتكفل بالفئات الهشة.
وأوضح حمادي أطويف، المدير الإقليمي لمديرية الفقيه بن صالح، أن هذه المبادرة تندرج في إطار انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الاجتماعي، وتعزيز قيم التضامن والتكافل بين مكونات الأمة المغربية، كما تهم أزيد من 400 أسرة من أسر التلاميذ وغيرهم من المعوزين.