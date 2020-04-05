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الرئيسية | جهات | مبادرة فنية تستهدف مساعدة المعوزين في خريبكة

مبادرة فنية تستهدف مساعدة المعوزين في خريبكة

مبادرة فنية تستهدف مساعدة المعوزين في خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الأحد 05 أبريل 2020 - 17:15

أطلقت جمعية الرواد بخريبكة مشروعا بعنوان "واعين"، وتحت شعار "ورينا فنّك من دارك"، من أجل إتاحة الفرصة للفنانين والمهتمين والنشطاء في الحقل الثقافي ليكشفوا عن مواهبهم "عن بُعد"، من خلال المشاركة بفيديو قصير لا يتعدى دقيقة ونصف، يتضمن رسالة هادفة للتوعية ضد "كوفيد 19" وكيفية الوقاية منه، وكيفية استغلال وقت العزلة في مبادرة مفيدة.

وقالت جمعية الرواد إن مشروع "واعين" يأتي في إطار الحملات التوعوية ضد وباء فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، والاستفادة من وقت العزلة في البيت بأشياء تعود على الجميع بالنفع، وأيضا في إطار استمرار الأنشطة الثقافية للجمعية وممارستنا للفن بكل أنواعه.

وأوضحت الجمعية ذاتها أنها، بعد اختيار أحسن 30 فيديو من المجموع المرسل، تنشر الفيديوهات على الصفحة الرسمية للرواد، ويعتبر جمهور "فيسبوك" هو لجنة التحكيم، إذ إن الفيديو الذي يحظى بأكثر عدد من الإعجاب هو من سيفوز بجائزة مالية رمزية مقدرة بـ1000 درهم، مع 6 قفف تهدى للأسرة المعوزة من طرف الجمعية.

وجاء في نص إعلان المشروع أن المسابقة تشمل كل ما يخص الثقافة والفن؛ من مسرح وتمثيل ومنودرام وتشكيل وغناء وموسيقى وتعبير ورقص وبهلوان ووان مان شو وسكيتشات وتصوير وفيديو ومونطاج وكوميديا وشعر وإلقاء وخط وجداريات وكرافيتي... وغيرها من الفنون.

يذكر أن جمعية الرواد بخريبكة، باعتبارها الجهة المنظمة لهذه المسابقة، قد أعلنت أن هذه الأخيرة ستُختتم يوم السبت المقبل في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، بتحديد الفيديو الفائز.

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