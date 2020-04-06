24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:06
|13:35
|17:05
|19:56
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حصيلة كورونا بالمغرب
- في خطاب تاريخي .. الملكة إليزابيث تتحدى كورونا
- الكوفيد 19 زمن طرق الحرير الصينية
- عمال النظافة يتحدون كورونا!
- عدوى فيروس "كورونا" تنتقل إلى محام بهيئة فاس
إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس "كورونا " في ورزازات (5.00)
خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)
الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)
- الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز عتبة الألف بالمغرب .. الحصيلة: 1021 - (160)
- وزارة الصحة: هذه أسباب ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في المغرب - (143)
- مغاربة ينتظرون "20 أبريل" ويرقبون أعداد المتعافين من "كورونا" - (129)
- المغرب يحصي 107 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (126)
- منظمة الصحة العالمية تربك حسابات العثماني بشأن كمامات كورونا - (119)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن يكون الطقس حارا نسبيا طيلة النهار فوق ووسط وجنوب المملكة، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مصحوبة بكثل ضبابية فوق كل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية.
وستتمركز سحب غير مستقرة شيئا ما ومحملة بقطرات مطرية أو زخات ورعد محلي فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وهضاب الفوسفاط ووالماس وكذا منطقة الريف.
وسيلاحظ نزول قطرات مطرية أخرى متفرقة أحيانا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، على الساحل المتوسطي وشمال المنطقة الشرقية.
عدا ذلك؛ سيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية خفيفة فوق بعض الأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة القوة من القطاع الغربي أومن الشمال أحيانا الى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 8 و14 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي وهضاب الفوسفاط وولماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و22 درجة بمنطقة طنجة والسايس والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية للبلاد.
أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس، وشمال المنطقة الشرقية والریف والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، وما بين 20 و27 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسايس وسهول المحيط الأطلسي والسهول الداخلية الشمالية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وجوار السواحل، وما بين 27 و33 درجة بالسهول الداخلية الوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 33 و37 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.