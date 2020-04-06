توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن يكون الطقس حارا نسبيا طيلة النهار فوق ووسط وجنوب المملكة، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مصحوبة بكثل ضبابية فوق كل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية.

وستتمركز سحب غير مستقرة شيئا ما ومحملة بقطرات مطرية أو زخات ورعد محلي فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وهضاب الفوسفاط ووالماس وكذا منطقة الريف.

وسيلاحظ نزول قطرات مطرية أخرى متفرقة أحيانا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، على الساحل المتوسطي وشمال المنطقة الشرقية.

عدا ذلك؛ سيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية خفيفة فوق بعض الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة القوة من القطاع الغربي أومن الشمال أحيانا الى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 8 و14 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي وهضاب الفوسفاط وولماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و22 درجة بمنطقة طنجة والسايس والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية للبلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس، وشمال المنطقة الشرقية والریف والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، وما بين 20 و27 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسايس وسهول المحيط الأطلسي والسهول الداخلية الشمالية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وجوار السواحل، وما بين 27 و33 درجة بالسهول الداخلية الوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 33 و37 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.