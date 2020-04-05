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كُتّاب وآراء
ثغر سبتة المحتل يشهد 83 إصابة بجائحة كورونا
أعلنت السلطات الصحية بسبتة المحتلة عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمدينة إلى 83 حالة، عقب تسجيل 10 حالات مؤكدة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، استنادا إلى تقرير المعهد الوطني للإدارة الصحية والهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بالثغر المحتل، فإن "الأشخاص العشرة الجدد كانوا قيد الفحوصات للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا".
وأضاف المصدر الإعلامي ذاته أن "نتائج التحاليل المخبرية، التي أجريت لهم، أثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19"، وقد تم إخضاعهم للعزل الصحي بمنازلهم".
كما أشار إلى أن عدد من يخضعون للعزل الصحي في منازلهم بلغ 74 حالة، نظرا لاستقرار حالتهم الصحية؛ بينما وُضعت 7 حالات أخرى بالمستشفى الجامعي بسبتة، خمسة منهم يخضعون للمراقبة الطبية، فيما حالتان ترقدان في وحدة العناية المركزة.