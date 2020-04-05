مديرية الصحة في طنجة ترفض اتهامات بالإهمال

هسبريس من الرباط

أصدرت المديرية الجهوية للصحة بطنجة - تطوان - الحسيمة بلاغا بشأن ما اعتبرته "مزاعم بشأن التقصير في استقبال والتكفل بأحد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد".

ونفت المديرية الجهوية للصحة، في بلاغه، الذي توصلت به هسبريس، ما روج بخصوص الموضوع، مؤكدة أن مستشفى محمد الخامس استقبل شخصا، يوم الجمعة 3 أبريل، حيث خضع للكشف من قبل طاقم طبي وتمريضي متخصص، واستفاد من سلسلة من الاختبارات البيولوجية وقياس المؤشرات الحيوية (الضغط الدموي، تشبع الدم بالأوكسجين وحقن وريدية مع محلولات حيوية).

وقالت إن الشخص المعني بقي تحت مراقبة مستمرة لوظائفه الحيوية، كما خضع لإجراء تحليل "كوفيد19"، مشيرة إلى أنه تم الاحتفاظ به تحت المراقبة في انتظار النتائج المخبرية، وتماشيا مع البروتوكول والإجراءات المعمول بها في التكفل بالحالات المحتملة.

واعتبرت المديرية الجهوية للصحة أن هذه التوضيحات تأتي على إثر المغالطات التي تضمنها شريط فيديو تداولته مؤخرا بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تدعي تعرض والدها للإهمال والتقصير واللامبالاة وكذا عدم تلقيه أي علاج في مستشفى محمد الخامس بطنجة، منبهة إلى أن "مثل هذه الادعاءات من شأنها أن تضرب بعرض الحائط السير العادي للتكفل بالحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن تحبط همم الطاقم الساهر على صحة المرض بالمستشفى".

وأهابت المديرية بالجميع عدم إصدار أحكام مسبقة وغير مبنية على معطيات واقعية، مشددة على أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى المتابعة القضائية لـ"كل من سولت له نفسه التشكيك في مجهودات الأطر الطبية والتمريضية والإدارية المجندة 24 ساعة على 24 بدون كلل أو ملل لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد".