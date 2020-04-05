24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:35
|17:05
|19:55
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منتخبون يحذرون من "كورونا" بميناء سيدي إفني
- ندوات افتراضية تواجه الطوارئ بالتواصل المعرفي
- موجة انتقادات تنهال على منتجي الأفلام المغربية
- أخصائي بكندا يقرّب الدعم النفسي من المغاربة مجاناً عبر "واتساب"
- حرب أسعار البترول في زمن كورونا
رصيف الصحافة: المغرب يحتاج ظهور "تحاليل كورونا" في 30 دقيقة (5.00)
هل تعيد الحكومة فتح مستشفيات الأمراض التنفسية والصدرية المغلقة؟ (5.00)
- وفاة أول طبيبة بسبب "كوفيد - 19" في المغرب - (194)
- 122 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة .. الحصيلة: 883 - (189)
- مغاربة ينتظرون "20 أبريل" ويرقبون أعداد المتعافين من "كورونا" - (121)
- الملك محمد السادس يصدر عفوا استثنائيا على الآلاف من السجناء - (113)
- إصابات جديدة بـ"كورونا" في المملكة .. الحصيلة: 919 حالة مؤكدة - (99)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تسجيل ثالث حالة وفاة بـ"كورونا" في سبتة المحتلة
سجلت ثالث حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسبتة المحتلة، اليوم الأحد، وتعود لسيدة في الثمانينات من عمرها، كانت قد دخلت إلى المستشفى الجامعي بالمدينة ذاتها الإثنين الماضي، حيث تم الاحتفاظ بها تحت المراقبة الطبية، بعد تأكد إصابتها بالفيروس.
ووفق معطيات أوردتها صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية فإن "السيدة المتوفاة بسبب كوفيد-19 تبلغ من العمر 81 سنة، وهي رئيسة سابقة لجمعية جيران مجموعات 'ألفاو' بمستشفى الصليب الأحمر السابق".
وأوضح المصدر الإعلامي ذاته: "تم إخضاعها للعزل الصحي، تحت المراقبة الطبية، بالمستشفى الجامعي بسبتة، بعدما دخلته الإثنين الماضي، إثر وعكة صحية صاحبتها بعض الأعراض، وتأكيد التحاليل المخبرية التي أجريت لها إصابتها بالفيروس".
وبلغت الحصيلة المؤقتة لمصابي فيروس كورونا المستجد بسبتة، إلى اليوم، 83 شخصا، يخضع 74 منهم للعزل الصحي في منازلهم، لاستقرار حالتهم الصحية، فيما مازالت 6 حالات أخرى بالمستشفى الجامعي بالمدينة، أربع منها تخضع للمراقبة الطبية، وحالتان ترقدان في وحدة العناية المركزة.