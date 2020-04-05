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تسجيل ثالث حالة وفاة بـ"كورونا" في سبتة المحتلة

تسجيل ثالث حالة وفاة بـ"كورونا" في سبتة المحتلة
جمال سماحي من تطوان
الأحد 05 أبريل 2020 - 16:40

سجلت ثالث حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسبتة المحتلة، اليوم الأحد، وتعود لسيدة في الثمانينات من عمرها، كانت قد دخلت إلى المستشفى الجامعي بالمدينة ذاتها الإثنين الماضي، حيث تم الاحتفاظ بها تحت المراقبة الطبية، بعد تأكد إصابتها بالفيروس.

ووفق معطيات أوردتها صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية فإن "السيدة المتوفاة بسبب كوفيد-19 تبلغ من العمر 81 سنة، وهي رئيسة سابقة لجمعية جيران مجموعات 'ألفاو' بمستشفى الصليب الأحمر السابق".

وأوضح المصدر الإعلامي ذاته: "تم إخضاعها للعزل الصحي، تحت المراقبة الطبية، بالمستشفى الجامعي بسبتة، بعدما دخلته الإثنين الماضي، إثر وعكة صحية صاحبتها بعض الأعراض، وتأكيد التحاليل المخبرية التي أجريت لها إصابتها بالفيروس".

وبلغت الحصيلة المؤقتة لمصابي فيروس كورونا المستجد بسبتة، إلى اليوم، 83 شخصا، يخضع 74 منهم للعزل الصحي في منازلهم، لاستقرار حالتهم الصحية، فيما مازالت 6 حالات أخرى بالمستشفى الجامعي بالمدينة، أربع منها تخضع للمراقبة الطبية، وحالتان ترقدان في وحدة العناية المركزة.

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