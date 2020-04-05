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كُتّاب وآراء
تحاليل سلبية تبعد وباء "كورونا" عن جهة الداخلة
حافظت جهة الداخلة وادي الذهب على خلوها من فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، وذلك بعد الإفراج عن نتائج التحليلات المخبرية بالمستشفى العسكري بكلميم الخاصة بمشتبه في إصابتهما بعدوى الوباء العالمي.
وفي هذا الصدد أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب أن التحاليل المخبرية التي خضع لها شخصان اشتبه في إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد بمدينة الداخلة، أحدهما يعاني من مرض مزمن، وكان مؤخرا في رحلة علاج بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدارالبيضاء، جاءت سلبية، وأثبتت أنهما لا يحملان الفيروس.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المعنيين ظهرت عليهما أعراض تتوافق مع أعراض فيروس "كورونا" المستجد، وتقدما إثرها إلى مركز التشخيص الخاص بـ"كوفيد 19" بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، في الساعات الأولى ليوم الجمعة 03 أبريل الجاري، حيث اشتبه الطاقم الطبي في إصابتهما بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري الذي أثبتَ خلوهما منه.
وتطمئن المديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب الرأي العام بخصوص الوضعية الوبائية بالجهة، وتدعو إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، وتفادي نشر الأخبار التي تنتج الخوف، وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة لما لها من ضرر على استقرار المجتمع وأمن المواطنين وخلق جو من الذعر بلا سبب في صفوفهم.