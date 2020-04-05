التحاليل تبعد "كورونا" عن 9 حالات بإقليم ميدلت

محمد ايت حساين

كشفت التحاليل المخبرية التي أخضع لها تسعة أشخاص بإقليم ميدلت عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد؛ سبعة من جماعة أموكر دائرة إملشيل، وحالة واحدة بميدلت، وأخرى بتونفيت.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس فإن التحاليل المخبرية التي أخضع لها سبعة أشخاص يقطنون بدوار تكندوزت وتوغاشت بجماعة أموكر أكدت أنهم جميعا لا يحملون الفيروس، وكلهم من مخالطي الحالات التي أصيبت بمدينة الريش.

وأشارت المعطيات نفسها إلى أن الحالة الأخرى التي استبعدت إصابتها بفيروس "كورونا" هي لشخص يقطن بمدينة ميدلت، وعاد من سفر إلى الرباط؛ فيما الحالة التاسعة التي أكدت التحاليل أنها غير مصابة هي لشخص ينحدر من جماعة تونفيت، وعائد من الدار البيضاء.

مصادر مسؤولة أكدت أن مجموعة من أقارب العائلة المصابة تم أخذ عينات لهم وإرسالها إلى المختبر بالرباط لإخضاعها للتحاليل المخبرية، للتأكد من سلامتهم أو العكس.

وإلى السادسة من مساء اليوم، استقرت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بإقليم ميدلت في 23 حالة من عائلة واحدة إصابة، سجلت منها 20 بمدينة الريش، وثلاثة بجماعة أموكر دائرة إملشيل.