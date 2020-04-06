24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمال النظافة يتحدون كورونا! (5.00)

  2. "كورونا" يُدخل رئيس الوزراء البريطاني المستشفى (5.00)

  3. إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس "كورونا " في ورزازات (5.00)

  4. خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)

  5. الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مبادرة جمعوية تستهدف الأسر المحتاجة بمراكش

مبادرة جمعوية تستهدف الأسر المحتاجة بمراكش

مبادرة جمعوية تستهدف الأسر المحتاجة بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 06 أبريل 2020 - 10:35

أطلقت جمعية سويقة لمصلى للتنمية والتضامن بمراكش، تحت شعار "أنا نتسخر ليك"، حملة لمساعدة الأسرة المحتاجة بمناسبة الحجر الصحي الذي فرضته السلطات العمومية لموجهة تفشي الوباء التاجي "كوفيد19".

وفي حدود خمسة أيام تمكنت هذه الجمعية التي تنشط بمقاطعة سيدي يوسف بن علي من توفير حوالي 132 قفة من المواد الاستهلاكية.

وتتكون هذه المساعدات التضامنية من مواد غذائية تطوع بها محسنون لفائدة منطقة تعج بالأسر الهشة، ويقطنها الأجراء الذي يعتمدون على ما يجنونه يوميا.

وتخضع تعبئة هذه السلال التي تصل للمستفيدين كالأرامل والعاطلين والموسمين، من طرف أعضاء هذه الجمعية والمتطوعين، للشروط الاحترازية التي فرضتها السلطات الصحية.

وتوزع هذه المساعدات على المستفيدين بعد دراسة اجتماعية لملفات الأسر، لمعرفة درجة الحاجة ومدى توفرها على شروط الاستحقاق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.