مبادرة جمعوية تستهدف الأسر المحتاجة بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أطلقت جمعية سويقة لمصلى للتنمية والتضامن بمراكش، تحت شعار "أنا نتسخر ليك"، حملة لمساعدة الأسرة المحتاجة بمناسبة الحجر الصحي الذي فرضته السلطات العمومية لموجهة تفشي الوباء التاجي "كوفيد19".

وفي حدود خمسة أيام تمكنت هذه الجمعية التي تنشط بمقاطعة سيدي يوسف بن علي من توفير حوالي 132 قفة من المواد الاستهلاكية.

وتتكون هذه المساعدات التضامنية من مواد غذائية تطوع بها محسنون لفائدة منطقة تعج بالأسر الهشة، ويقطنها الأجراء الذي يعتمدون على ما يجنونه يوميا.

وتخضع تعبئة هذه السلال التي تصل للمستفيدين كالأرامل والعاطلين والموسمين، من طرف أعضاء هذه الجمعية والمتطوعين، للشروط الاحترازية التي فرضتها السلطات الصحية.

وتوزع هذه المساعدات على المستفيدين بعد دراسة اجتماعية لملفات الأسر، لمعرفة درجة الحاجة ومدى توفرها على شروط الاستحقاق.