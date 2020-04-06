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عدوى فيروس "كورونا" تنتقل إلى محام بهيئة فاس

عدوى فيروس "كورونا" تنتقل إلى محام بهيئة فاس
رشيد الكويرتي بفاس
الاثنين 06 أبريل 2020 - 00:40

إثر إصابة أحد المحامين بهيئة فاس بعدوى فيروس "كورونا" المستجد، إذ تأكد انتقال العدوى إليه مساء السبت، عممت هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بفاس بلاغا أعلنت من خلاله أنه تم الشروع في جرد المخالطين المحتملين للمعني بالأمر.

ودعا عبد الرحيم عبابو، نقيب هيئة المحامين بفاس، من ثبتت مخالطتهم للمحامي المذكور أو مصافحته أو مجالسته عن قرب، أو تبادلوا معه حججا أو دعامات ورقية أو غيرها من الأشياء، أو يشكون في ذلك خلال العشرة أيام الأخيرة، "أن يبادروا حالا إلى إرسال أرقام بطاقاتهم الوطنية وعناوينهم وأرقام هواتفهم القارة أو المنزلية إلى أرقام لجنة الطوارئ لتسهيل التنسيق مع اللجنة الطبية المكلفة بتتبع حالات انتشار وباء كورونا المستجد على صعيد مدينة فاس، والتي ستنتقل إلى إقامات الزميلات و الزملاء وفقا لتعليمات وزارة الصحة".

وطالب البلاغ المعنيين بالأمر "القيام بعزل أنفسهم عن أزواجهم وأبناءهم وأسرهم و اتخاذ كل الاحتياطات الوقائية إلى حين القيام بالفحص وصدور التحاليل المخبرية للتأكد من الإصابة بالعدوى أو عدمها".

وناشد المصدر ذاته كل من سيخضع للفحص "بإعداد مسبق للائحة بجميع الزميلات والزملاء الذين تمت مخالطتهم ابتداء من تاريخ الشك في انتقال العدوى المحتملة هذا"، داعيا للمصابين بالوباء بالشفاء العاجل.

وجدد البلاغ التأكيد على المزيد من الحرص و الحذر و التزام العزل الصحي الطوعي في البيوت إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية وعدم ارتياد المحاكم و الجلسات وكل ما من شأنه الرفع من خطر انتشار الجائحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - المخلوف الأحد 05 أبريل 2020 - 21:20
أليس من المستحسن ان تؤجل المحاكمات الى ما بعد كورونا ووضع المتابعين في الحبس الاحطياتي حتى تتم محاكماتهم بعد التغلب على الوباء
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22
2 - مغربية وأفتخر الأحد 05 أبريل 2020 - 21:22
يا ربي السلامة العدد لآ يزال في إرتفاع
أللهم لطفلك ياربي
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21
3 - yasss الأحد 05 أبريل 2020 - 21:44
على كل موظف يرغب في إجراء هذه التحليلات أن يربط الاتصال بالسيد رئيس كتابة النيابة العامة لتسجيل اسمه والإدلاء بعنوانه". كيفاش من يرغب هاذي راها صحة الجميع و المواطنين خاص اجباري يدوزو التحليلة هاذ الشي بالرغبة. مافهامنا والو عقول متحجرة
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44
4 - issam الأحد 05 أبريل 2020 - 21:44
أعتقد في هذه الحالة أن إجراء التحليل لمخالطي المحامي المصاب يجب أن يكون إجباري و ليس اختياري.
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51
5 - الادريسي الأحد 05 أبريل 2020 - 21:45
الله يشافيه وربي يحفظ جميع المغاربة ومنتسبي قطاع العدل من موظفين وقضاة ومساعدي القضاء.....موظفي العدل يقومون بدور لايقل عن الدور الذي يلعبة رجال السلطة والصحة....الخ فهم جنود الخفاء في هاذه العملية ويتواصلون يوميا مع مرتفقين مما يجعل نسبة الخطر مرتفعة....لذا اهيب بالمسؤولين ان يتخدوا قرار اغلاق المحاكم الى حين الانتصار على الوباء
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11
6 - القاءد زوريل الأحد 05 أبريل 2020 - 22:04
ارجو من سلطات فاس التشدد في تطبيق حضر التجول و خصوصا في هاته الفترة التي تصادف صرف الدعم و كذالك في مدن الهامش و الله المستعان
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20
7 - رشداوي مدغري الأحد 05 أبريل 2020 - 22:07
عليهم الالتزام بالحجر الصحي الصارم و البقاء في منازلهم لمدة سبعة ايام على الاقل قبل اجراء التحاليل
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1
8 - mix الأحد 05 أبريل 2020 - 22:13
كيفاش عوتاني هذ القضية ولات التحليلة كتدار والشخص في الدار وحنا مفخباناش ولا شنو
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-8
9 - من بيتي ومع عشيرتي الأحد 05 أبريل 2020 - 22:21
التحاليل خصها تكون إجبارية على كل من صادف وجوده ، في المحكمة ،وجو د ذاك المحامي شفاه الله . لأنه سار بحذائه بين ممرات المحكمة وتعامل بالوثائق والمستندات وربما استعمل كرسي او مكتب أو استعمل مرفق النظافة لغسل يديه . أو أي جهاز ثابت اومتحرك بالمحكمة أو أجد مكاتبها .
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4
10 - lahbil الأحد 05 أبريل 2020 - 22:21
إن لجنة من الطاقم الطبي المكلف بتتبع حالات انتشار وباء كورونا المستجد على صعيد مدينة فاس ستنتقل إلى مقر إقامة من يرغب في إجراء التحاليل الضرورية، للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمها".
واش هادشي فيه من يرغب في اجراء التحاليل الامر يتعلق بالصحة العامة للمواطنين لهدا يجب اجراء التحاليل لجميع المخالطين واقاربه وعائلته وكل من اتصل به من المواطنين سواء من بعيد او قريب ويجب التركيز على الموطنين الدين يقصدون مكتب المحامي داخل وحارج المدينة
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3
11 - ورزازات الأحد 05 أبريل 2020 - 23:42
من الاحسن ان تاجل جلاسات المحاكم حفضا على سلامة الكول
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4
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