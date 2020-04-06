24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:06
|13:35
|17:05
|19:56
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حصيلة كورونا بالمغرب
- في خطاب تاريخي .. الملكة إليزابيث تتحدى كورونا
- الكوفيد 19 زمن طرق الحرير الصينية
- عمال النظافة يتحدون كورونا!
- عدوى فيروس "كورونا" تنتقل إلى محام بهيئة فاس
خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)
الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)
- الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز عتبة الألف بالمغرب .. الحصيلة: 1021 - (153)
- وزارة الصحة: هذه أسباب ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في المغرب - (140)
- مغاربة ينتظرون "20 أبريل" ويرقبون أعداد المتعافين من "كورونا" - (129)
- المغرب يحصي 107 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (126)
- الملك محمد السادس يصدر عفوا استثنائيا على الآلاف من السجناء - (117)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عدوى فيروس "كورونا" تنتقل إلى محام بهيئة فاس
إثر إصابة أحد المحامين بهيئة فاس بعدوى فيروس "كورونا" المستجد، إذ تأكد انتقال العدوى إليه مساء السبت، عممت هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بفاس بلاغا أعلنت من خلاله أنه تم الشروع في جرد المخالطين المحتملين للمعني بالأمر.
ودعا عبد الرحيم عبابو، نقيب هيئة المحامين بفاس، من ثبتت مخالطتهم للمحامي المذكور أو مصافحته أو مجالسته عن قرب، أو تبادلوا معه حججا أو دعامات ورقية أو غيرها من الأشياء، أو يشكون في ذلك خلال العشرة أيام الأخيرة، "أن يبادروا حالا إلى إرسال أرقام بطاقاتهم الوطنية وعناوينهم وأرقام هواتفهم القارة أو المنزلية إلى أرقام لجنة الطوارئ لتسهيل التنسيق مع اللجنة الطبية المكلفة بتتبع حالات انتشار وباء كورونا المستجد على صعيد مدينة فاس، والتي ستنتقل إلى إقامات الزميلات و الزملاء وفقا لتعليمات وزارة الصحة".
وطالب البلاغ المعنيين بالأمر "القيام بعزل أنفسهم عن أزواجهم وأبناءهم وأسرهم و اتخاذ كل الاحتياطات الوقائية إلى حين القيام بالفحص وصدور التحاليل المخبرية للتأكد من الإصابة بالعدوى أو عدمها".
وناشد المصدر ذاته كل من سيخضع للفحص "بإعداد مسبق للائحة بجميع الزميلات والزملاء الذين تمت مخالطتهم ابتداء من تاريخ الشك في انتقال العدوى المحتملة هذا"، داعيا للمصابين بالوباء بالشفاء العاجل.
وجدد البلاغ التأكيد على المزيد من الحرص و الحذر و التزام العزل الصحي الطوعي في البيوت إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية وعدم ارتياد المحاكم و الجلسات وكل ما من شأنه الرفع من خطر انتشار الجائحة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
أللهم لطفلك ياربي
واش هادشي فيه من يرغب في اجراء التحاليل الامر يتعلق بالصحة العامة للمواطنين لهدا يجب اجراء التحاليل لجميع المخالطين واقاربه وعائلته وكل من اتصل به من المواطنين سواء من بعيد او قريب ويجب التركيز على الموطنين الدين يقصدون مكتب المحامي داخل وحارج المدينة