عدوى فيروس "كورونا" تنتقل إلى محام بهيئة فاس

رشيد الكويرتي بفاس

إثر إصابة أحد المحامين بهيئة فاس بعدوى فيروس "كورونا" المستجد، إذ تأكد انتقال العدوى إليه مساء السبت، عممت هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بفاس بلاغا أعلنت من خلاله أنه تم الشروع في جرد المخالطين المحتملين للمعني بالأمر.

ودعا عبد الرحيم عبابو، نقيب هيئة المحامين بفاس، من ثبتت مخالطتهم للمحامي المذكور أو مصافحته أو مجالسته عن قرب، أو تبادلوا معه حججا أو دعامات ورقية أو غيرها من الأشياء، أو يشكون في ذلك خلال العشرة أيام الأخيرة، "أن يبادروا حالا إلى إرسال أرقام بطاقاتهم الوطنية وعناوينهم وأرقام هواتفهم القارة أو المنزلية إلى أرقام لجنة الطوارئ لتسهيل التنسيق مع اللجنة الطبية المكلفة بتتبع حالات انتشار وباء كورونا المستجد على صعيد مدينة فاس، والتي ستنتقل إلى إقامات الزميلات و الزملاء وفقا لتعليمات وزارة الصحة".

وطالب البلاغ المعنيين بالأمر "القيام بعزل أنفسهم عن أزواجهم وأبناءهم وأسرهم و اتخاذ كل الاحتياطات الوقائية إلى حين القيام بالفحص وصدور التحاليل المخبرية للتأكد من الإصابة بالعدوى أو عدمها".

وناشد المصدر ذاته كل من سيخضع للفحص "بإعداد مسبق للائحة بجميع الزميلات والزملاء الذين تمت مخالطتهم ابتداء من تاريخ الشك في انتقال العدوى المحتملة هذا"، داعيا للمصابين بالوباء بالشفاء العاجل.

وجدد البلاغ التأكيد على المزيد من الحرص و الحذر و التزام العزل الصحي الطوعي في البيوت إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية وعدم ارتياد المحاكم و الجلسات وكل ما من شأنه الرفع من خطر انتشار الجائحة".