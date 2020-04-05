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كُتّاب وآراء
تحذيرات من خرق الحظر الصحي بـ"سيدي مومن"
وجه نشطاء جمعويون تحذيرا لسكان سيدي مومن من استمرار صور خرق حظر التجول الصحي بالمنطقة، مع ما يشكله من خطر على سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم، في ظل انتشار مرض "كوفيد 19"، الذي أصاب 990 شخصا إلى حدود الساعة السادسة من مساء الأحد.
وقال هؤلاء النشطاء، في تصريحات لهسبريس، إنهم سجلوا نشاطا غير عاد للسكان على مستوى إقامتي والرباح، الذين يتسوقون من المحلات التجارية دون الالتزام بمسافة الأمان، غير آبهين بخطورة انتشار الفيروس القاتل.
وأوضح الفاعلون المدنيون أنه رغم الدوريات المكثفة لعناصر الأمن والسلطات المحلية، والنصائح التي تقدم خلال فترة التسوق، إلا أن عددا من السكان يتنقلون بشكل عشوائي ويقفون بشكل جماعي أمام أصحاب المحلات، والباعة الذين يعرضون بضائعهم على الشارع العام، مع ما يشكله ذلك من خطورة على أمنهم الصحي.
وطالب النشطاء أنفسهم بضرورة احترام مسافة الأمان أثناء التسوق، ووقف كل أشكال التسكع من طرف مجموعة من الشباب والمراهقين الذين يرفضون الامتثال للإجراء الوقائي الذي اتخذته السلطات.