وكالة بني ملال تتخذ إجراءات ضد جائحة "كورونا"

حميد رزقي من بني ملال

اعتمدت الوكالة الحضرية لبني ملال، منذ إعلان الحكومة المغربية عن "حالة الطوارئ الصحية"، مجموعة من الإجراءات العملية في التدبير اللامادي للخدمات المقدمة للمواطنين والفرقاء، كتدابير احترازية لضمان استمرارية الخدمة العمومية بشكل فعال خلال وبعد فترة زمن "كورونا" .

ومن ضمن هذه الإجراءات المعتمدة، تقنية اللجان الافتراضية Visio commission Rokhas، التي مكّنت المنصة الرقمية rokhas.ma من ضمان وانسيابية الخدمة المتعلقة بمعالجة ملفات طلبات الرخص في ميدان التعمير عن بعد.

وتتيح هذه التقنية في صيغتها الحديثة (V3) التي تتضمن مجموعة من الوظائف، بحسب بلاغ توصلت به هسبريس، إمكانية عقد اجتماعات اللجان بشكل افتراضي عبر تقنية (Visioconférence)، ودراسة وإبداء الرأي في مجموعة من الملفات بلغت 46 ملفا منذ إعلان حالة الطوارئ بتاريخ 20 مارس 2020.

وتعتمد المؤسسة ذاتها على إجراء تقنية الاشتغال عن بعد، التي استطاعت من خلاله ضمان استمرارية خدماتها عبر منصتين إلكترونيتين لرقمنة الوثائق (GED) ، ولتدبير المراسلات (GEC) واستعمال شبكتها المعلوماتية الداخلية.

ومكّنت هذه الوسيلة الإجرائية، التي أصبحت في ظل هذه الظروف أمرا ضروريا، وفق البلاغ ذاته، من تتبع العمليات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والمجالي التي يتم انجازها اعتمادا على الوسائل الذاتية للوكالة، من أجل ضمان قدرة المؤسسة على استئناف أنشطتها بشكل طبيعي بعد تجاوز هذه الأزمة.

وإلى جانب ذلك، تعمل الوكالة الحضرية، في إطار تفعيل سياستها المتعلقة بتشجيع الاستثمارات، على مواكبة وتشجيع الاستثمار، بتنسيق مع اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، على دراسة ومعالجة بشكل آنٍ جميع المشاريع الاستثمارية المعروضة في المنصة الرقمية www.cri-invest.ma .

ويبرز البلاغ أنه اعتمادا على تطبيقات(visioconférence) ، يتم عقد اجتماعات هذه اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، بهدف البت في الملفات المعروضة على أنظارها، وضمان تتبع الأوراش المفتوحة المتعلقة بتأهيل وتسوية المناطق الصناعية، وكذا مشروع تعبئة الوعاءات العقارية (الملك العمومي والأراضي السلالية)، في أفق إحداث مناطق صناعية جديدة أو مناطق للأنشطة قادرة على استقطاب المستثمرين.

وانسجاما مع استراتيجيتها في مجال الرقمنة، تعتمد الوكالة الحضرية على استراتيجية القرب الرقمي، التي تضع، من خلال بوابتها الإلكترونية في صيغتها الحديثة، رهن إشارة العموم رزمة مُحيّنة من "الخدمات على الخط" (بوابة المعلومات الجغرافية، مذكرة المعلومات التعميرية، الشكايات، الدراسة القبلية للملفات...)، مع إمكانية استعمال تقنية رموز الاستجابة السريعة.

يُذكر أن الوكالة الحضرية ذاتها، أحدثت خلية داخلية مكلفة بالتفاعل مع جميع التساؤلات، سواء على الخط الهاتفي المعد لهذه الغاية (0523484064)، أو عبر صفحات المؤسسة في مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، التويتر، وأنستغرام.