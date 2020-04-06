تزنيت تخصص 175 مليون سنتيم أمام "كورونا"

مصطفى البكار

قرر المجلس الجماعي لمدينة تزنيت، تخصيص ميزانية قدرها 175 مليون سنتيم، مساهمة منه في المجهودات التي تبذلها الدولة بجميع مؤسساتها وهيئاتها لمحاربة تداعيات وباء "كورونا" المستجد، وتماشيا مع التدابير والإجراءات المتخذة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية على الفقراء والمعوزين وفاقدي الشغل من سكان المدينة، جراء حالة الطوارئ الصحية.

وفي هذا الصدد، أورد بلاغ صادر عن جماعة تزنيت أنه خُصص مبلغ 135 مليون سنتيم لاقتناء 6000 قفة من المواد الغذائية قصد توزيعها على الأسر المعوزة عبر دفعتين، وفي تنسيق تام مع السلطة المحلية.

"ورُصد مبلغ 25 مليون سنتيم لشراء مواد التعقيم والتطهير والوقاية وغيرها من وسائل العمل لفائدة المكتب الصحي الجماعي، إضافة إلى تخصيص 15 مليون سنتيم كدعم للمركز الاستشفائي الإقليمي بتنسيق مع مندوبية الصحة وإدارة مستشفى الحسن الأول"، وفق البلاغ ذاته.

كما أكدت الوثيقة ذاتها، عزم جماعة تزنيت الاستمرار في القيام بعمليات التعقيم والتطهير في كافة أنحاء تراب المدينة، فضلا عن وضع حافلتين وسيارة إسعاف تابعة لها رهن إشارة مندوبية الصحة.