258 سجينا يستفيدون من العفو الملكي بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

غادر، الأحد، 258 سجينا سجن لوداية ضواحي مراكش، بعد استفادتهم من العفو الملكي.

ووفرت وزارة العدل حافلات لنقل السجناء، الذين استفادوا من هذا العفو الملكي، إلى المدن التي يقطنون بها.

وتحت حراسة أمنية، نقلت هذه المركبات من يقطن من السجناء بمدينة مراكش إلى منطقة باب دكالة بالمدينة العتيقة.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت، في اليوم نفسه، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا ملكيا شمل 5654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا"، بحسب بلاغ لوزارة العدل.

وأوضح البلاغ نفسه "أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو تم انتقاؤهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم وهشاشة وضعيتهم الصحية ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط طيلة مدة اعتقالهم".

وأرجعت الوثيقة ذاتها خلفيات العفو الملكي إلى "الظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة".

وأكدت مصادر مسؤولة بالسجن المدني لوداية، أن المفرج عنهم خضعوا قبل خروجهم للفحوصات الطبية، وفق ما تفرضه الاحتياطات اللازمة للظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد في مواجهة وباء "كوفيد-19".

وقالت المصادر نفسها لهسبريس: "من المفترض أن يخضع المستفيدون من العفو الملكي للحجر الصحي في منازلهم للتأكد من سلامتهم".