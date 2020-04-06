24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:06
|13:35
|17:05
|19:56
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حصيلة كورونا بالمغرب
- في خطاب تاريخي .. الملكة إليزابيث تتحدى كورونا
- الكوفيد 19 زمن طرق الحرير الصينية
- عمال النظافة يتحدون كورونا!
- عدوى فيروس "كورونا" تنتقل إلى محام بهيئة فاس
إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس "كورونا " في ورزازات (5.00)
خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)
الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)
- الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز عتبة الألف بالمغرب .. الحصيلة: 1021 - (160)
- وزارة الصحة: هذه أسباب ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في المغرب - (143)
- مغاربة ينتظرون "20 أبريل" ويرقبون أعداد المتعافين من "كورونا" - (129)
- المغرب يحصي 107 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (126)
- منظمة الصحة العالمية تربك حسابات العثماني بشأن كمامات كورونا - (119)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
258 سجينا يستفيدون من العفو الملكي بمراكش
غادر، الأحد، 258 سجينا سجن لوداية ضواحي مراكش، بعد استفادتهم من العفو الملكي.
ووفرت وزارة العدل حافلات لنقل السجناء، الذين استفادوا من هذا العفو الملكي، إلى المدن التي يقطنون بها.
وتحت حراسة أمنية، نقلت هذه المركبات من يقطن من السجناء بمدينة مراكش إلى منطقة باب دكالة بالمدينة العتيقة.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت، في اليوم نفسه، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا ملكيا شمل 5654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا"، بحسب بلاغ لوزارة العدل.
وأوضح البلاغ نفسه "أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو تم انتقاؤهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم وهشاشة وضعيتهم الصحية ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط طيلة مدة اعتقالهم".
وأرجعت الوثيقة ذاتها خلفيات العفو الملكي إلى "الظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة".
وأكدت مصادر مسؤولة بالسجن المدني لوداية، أن المفرج عنهم خضعوا قبل خروجهم للفحوصات الطبية، وفق ما تفرضه الاحتياطات اللازمة للظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد في مواجهة وباء "كوفيد-19".
وقالت المصادر نفسها لهسبريس: "من المفترض أن يخضع المستفيدون من العفو الملكي للحجر الصحي في منازلهم للتأكد من سلامتهم".