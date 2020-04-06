24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:06
|13:35
|17:05
|19:56
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مبادرة جمعوية تستهدف الأسر المحتاجة بمراكش
- "كورونا" يفضح الفوارق الاجتماعية ويكشف الهشاشة في أمريكا
- حصيلة كورونا بالمغرب
- في خطاب تاريخي .. الملكة إليزابيث تتحدى كورونا
- الكوفيد 19 زمن طرق الحرير الصينية
إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس "كورونا " في ورزازات (5.00)
خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)
الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)
- الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز عتبة الألف بالمغرب .. الحصيلة: 1021 - (161)
- وزارة الصحة: هذه أسباب ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في المغرب - (145)
- المغرب يحصي 107 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (126)
- منظمة الصحة العالمية تربك حسابات العثماني بشأن كمامات كورونا - (123)
- إجمالي الإصابة بكورونا يرتفع بـ92 .. الحصيلة: 1113 حالة مؤكدة - (102)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حالتان جديدتان لـ"كورونا" في جهة درعة تافيلالت
كشفت التحاليل المخبرية، التي أجريت على 17 حالة بمدينة الريش إقليم ميدلت للكشف عن جائحة "كوفيد-19"، أن حالة واحدة نتائجها إيجابية، ليرتفع عدد المصابين بإقليم ميدلت إلى 24 حالة مؤكدة.
وقالت مصادر مسؤولة إن التحاليل المخبرية أثبتت أن 11 حالة نتائجها سلبية وخالية من هذا الوباء، مشيرة إلى أن جميع الحالات الـ12 بما فيها الحالة المؤكدة هي من العائلة نفسها التي ترقد بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية الحاملة لهذا الفيروس.
وبإقليم الرشيدية، كشف مصدر مطلع أن الإقليم سجل حالة مؤكدة جديدة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد إلى خمسة أشخاص، مشيرا إلى أن الحالة الجديدة هي من مخالطي إحدى الحالات السابقة بمدينة أرفود.
وبتسجيل حالتين جديدتين بجهة درعة تافيلالت، يرتفع عدد المصابين بالجهة إلى 43 حالة مؤكدة؛ منها 24 حالة بإقليم ميدلت، و10 حالات بإقليم ورزازات، و5 حالات بإقليم الرشيدية، و3 حالات بإقليم زاكورة، وحالة واحدة بإقليم تنغير.