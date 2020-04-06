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الرئيسية | جهات | حالتان جديدتان لـ"كورونا" في جهة درعة تافيلالت

حالتان جديدتان لـ"كورونا" في جهة درعة تافيلالت

حالتان جديدتان لـ"كورونا" في جهة درعة تافيلالت
محمد ايت حساين
الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:11

كشفت التحاليل المخبرية، التي أجريت على 17 حالة بمدينة الريش إقليم ميدلت للكشف عن جائحة "كوفيد-19"، أن حالة واحدة نتائجها إيجابية، ليرتفع عدد المصابين بإقليم ميدلت إلى 24 حالة مؤكدة.

وقالت مصادر مسؤولة إن التحاليل المخبرية أثبتت أن 11 حالة نتائجها سلبية وخالية من هذا الوباء، مشيرة إلى أن جميع الحالات الـ12 بما فيها الحالة المؤكدة هي من العائلة نفسها التي ترقد بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية الحاملة لهذا الفيروس.

وبإقليم الرشيدية، كشف مصدر مطلع أن الإقليم سجل حالة مؤكدة جديدة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد إلى خمسة أشخاص، مشيرا إلى أن الحالة الجديدة هي من مخالطي إحدى الحالات السابقة بمدينة أرفود.

وبتسجيل حالتين جديدتين بجهة درعة تافيلالت، يرتفع عدد المصابين بالجهة إلى 43 حالة مؤكدة؛ منها 24 حالة بإقليم ميدلت، و10 حالات بإقليم ورزازات، و5 حالات بإقليم الرشيدية، و3 حالات بإقليم زاكورة، وحالة واحدة بإقليم تنغير.

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1 - من درعة تافيلالت الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:35
الغريب في الامر ان حالة ارفود قد اجريت لها الفحوص سابقا وكانت سلبية مما يطرح اكثر من سؤال عن مصداقية التحاليل المخبرية.
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-4
2 - محمد zk الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:41
بكل صدق لقد فقدتم السيطرة ، كيف تدعون ان باستطاعتكم السيطرة على الفيروس وانتم منذ شهر مارس الى الان اجريتم 4000 تحليلة فقط .
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-6
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