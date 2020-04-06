24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمال النظافة يتحدون كورونا! (5.00)

  2. "كورونا" يُدخل رئيس الوزراء البريطاني المستشفى (5.00)

  3. إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس "كورونا " في ورزازات (5.00)

  4. خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)

  5. الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | فيروس "كوفيد - 19" يداهم ممرضة بمدينة الناظور

فيروس "كوفيد - 19" يداهم ممرضة بمدينة الناظور

فيروس "كوفيد - 19" يداهم ممرضة بمدينة الناظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 06 أبريل 2020 - 18:15

سجلت مدينة الناظور إصابة أخرى بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 حالة أكدتها التحاليل المخبرية.

وكشف مصدر داخل مستشفى الحسني بالمدينة ذاتها أن الإصابة الجديدة تهم ممرضة بإحدى المصحّات الخاصّة بتصفية الكلي كانت قد خالطت المصاب السابق من مدينة زايو.

وسُجلت، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، على المستوى الإقليمي، 14 حالة بمدينة النّاظور وأربع حالات ببوعرك وحالة واحدة بكل من سلوان وزايو.

وجدير بالذّكر أن عشرات من مخالطي الحالات المصابة بالفيروس قد أُخضعت للتحاليل المخبرية، في انتظار توصل إدارة مستشفى الحسني بنتائجها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.