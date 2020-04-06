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كُتّاب وآراء
فيروس "كوفيد - 19" يداهم ممرضة بمدينة الناظور
سجلت مدينة الناظور إصابة أخرى بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 حالة أكدتها التحاليل المخبرية.
وكشف مصدر داخل مستشفى الحسني بالمدينة ذاتها أن الإصابة الجديدة تهم ممرضة بإحدى المصحّات الخاصّة بتصفية الكلي كانت قد خالطت المصاب السابق من مدينة زايو.
وسُجلت، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، على المستوى الإقليمي، 14 حالة بمدينة النّاظور وأربع حالات ببوعرك وحالة واحدة بكل من سلوان وزايو.
وجدير بالذّكر أن عشرات من مخالطي الحالات المصابة بالفيروس قد أُخضعت للتحاليل المخبرية، في انتظار توصل إدارة مستشفى الحسني بنتائجها.