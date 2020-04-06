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كُتّاب وآراء
سبتة المحتلة تسجل رابع حالة وفاة بـ"كورونا"
أعلنت السلطات الصحية بسبتة المحتلة، اليوم الإثنين، وفاة رابع ضحايا فيروس كورونا المستجد بالمدينة، وتعود لشابة في الـ27 من العمر، كانت ترقد بوحدة العناية المركزة، في حالة حرجة، منذ عدة أيام.
ووفق المعطيات التي أوردتها صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية فإن "المتوفاة كانت قبل أيام في رحلة، وعادت إلى سبتة قادمة من مالقة، قبل أن تشعر بعد بضعة أيام بأعراض تتوافق مع فيروس كوفيد-19"، مشيرة إلى أن "حالتها كانت سيئة، خاصة أن إحدى كليتيها تأثرت بشكل رئيسي، وكانت تتنفس بمساعدة جهاز تنفس".
وأوضح المصدر الإعلامي ذاته أن "ظهور سعال وحمى على ضحية الفيروس جعلها تزور المستشفى عدة مرات، دون أن تخضع للتحليل، ليتم نصحها بملازمة بيتها والدخول في العزل الصحي"، مضيفا أن "تزايد أعراض شديدة عليها عجل بإدخالها إلى المستشفى، حيث تم وضعها بوحدة العناية المركزة".
وتبلغ الحصيلة المؤقتة لمصابي فيروس كورونا المستجد بسبتة المحتلة 83 شخصا؛ تماثلت منهم حالتان للشفاء حتى الآن، وبلغ عدد الوفيات 4 حالات، فيما مازالت 5 حالات أخرى بالمستشفى الجامعي بالمدينة، بينها حالة واحد ترقد بوحدة العناية المركزة، في وقت يخضع 74 شخصا من مجموع المصابين بالفيروس للعزل الصحي في منازلهم.