24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:06
|13:35
|17:05
|19:56
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مبادرة جمعوية تستهدف الأسر المحتاجة بمراكش
- "كورونا" يفضح الفوارق الاجتماعية ويكشف الهشاشة في أمريكا
- في خطاب تاريخي .. الملكة إليزابيث تتحدى كورونا
- الكوفيد 19 زمن طرق الحرير الصينية
- عمال النظافة يتحدون كورونا!
إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس "كورونا " في ورزازات (5.00)
خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)
الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)
- المغرب يسجّل 130 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (189)
- الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز عتبة الألف بالمغرب .. الحصيلة: 1021 - (161)
- منظمة الصحة العالمية تربك حسابات العثماني بشأن كمامات كورونا - (124)
- إجمالي الإصابة بكورونا يرتفع بـ92 .. الحصيلة: 1113 حالة مؤكدة - (106)
- تجار يطالبون الحكومة بإعفاء من الضرائب والكراء في زمن الوباء - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المصاب الوحيد ببوعرفة يتماثل للشفاء من "كورونا"
كشف مصدر مسؤول بإقليم فكيك أن الشخص الوحيد المؤكدة إصابته بفيروس "كورونا" المستجد بمدينة بوعرفة وبالإقليم عموما يوم 22 مارس الماضي يتماثل للشفاء، وحالته الصحية جيدة، مشيرا إلى أنه سيخضع بعد خمسة أيام لتحاليل مخبرية أخرى للتأكد من أنه أصبح خاليا من الفيروس.
ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن عدد المخالطين للحالة المؤكدة بلغ حوالي 17 شخصا، تم وضعهم جميعا في الحجر الصحي في مكان مخصص لذلك، لافتا إلى أن الجميع تم رفع الحجر عنهم قبل أيام لإتمامهم المدة والتأكد من خلوهم من الأعراض، بمن فيهم زوجة المصاب وابنه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الفريق الطبي والتمريضي المكون من سبعة أفراد، المكلف بتتبع ومواكبة الحالة الصحية للمصاب في وقت سابق، تم وضعهم في الحجر الصحي أيضا من أجل تفادي انتقال العدوى كإجراء احترازي، لافتا إلى أن "الحالة الصحية للأطر الطبية الموضوعين في الحجر الصحي جيدة".
وأوضح مصدر من السلطة المحلية بمدينة بوعرفة أن هذه الأخيرة وجميع مناطق الإقليم بدون استثناء سالمة، والحالة الوبائية بها مستقرة في إصابة واحدة مؤكدة، مشيرا إلى أن عدم تسجيل إصابات أخرى منذ 22 مارس الماضي هو بفضل التزام الساكنة منازلها، وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، وكذا المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والعمومية.
وشدد المصدر ذاته على أن حملات تعقيم مدينة بوعرفة وباقي مناطق إقليم فكيك مستمرة، فضلا عن تشديد إجراءات تنفيذ حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها وزارة الداخلية.