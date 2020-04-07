مهنيو كراء السيارات يدعمون معوزين بورزازات

محمد ايت حساين

في إطار الإجراءات المصاحبة لفرض حالة الطوارئ الصحية، والمساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من حدة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، أشرفت جمعية درعة تافيلالت لكراء السيارات، الإثنين، بتنسيق مع السلطات المحلية بمدينة ورزازات، على عملية توزيع مساعدات غذائية لفائدة 80 أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

محمد ميمون، رئيس جمعية درعة تافيلالت، قال في تصريح لهسبريس إن هذه المبادرة تهدف إلى "مساعدة الفئات الهشة والمعوزة خلال فترة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا"، موضحا أن "مثل هذه المبادرة أقل ما يمكن القيام به لمساعدة المحتاجين في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد".

وأضاف المتحدث ذاته أن الجمعية، وبتنسيق مع السلطات المختصة وجمعيات مدنية، توصلت بلائحة بأسماء ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدينة، من أجل إيصال السلال إليهم في منازلهم، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف بالأساس إلى دعم هذه الفئة لملازمتها البيوت وعدم مغادرتها واحترام توجيهات كافة السلطات.

وذكر المتحدث ذاته أن الجمعية ستوفر في هذه العملية 80 قفة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك بفضل مساهمة أعضائها في هذا العمل الإنساني والتضامني، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت في وقت سابق رهن إشارة السلطات العمومية والطبية أسطولا من السيارات لاستغلالها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.