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الرئيسية | جهات | اقتناء 20 سيارة إسعاف جديدة بإقليم اشتوكة

اقتناء 20 سيارة إسعاف جديدة بإقليم اشتوكة

اقتناء 20 سيارة إسعاف جديدة بإقليم اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:50

جرى اقتناء 20 سيارة إسعاف ووضعها بشكل مستعجل رهن إشارة مصالح وزارة الصحة، بهدف دعم الجانب اللوجستيكي لمصالح المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، إلى جانب باقي المؤسسات الصحية وغيرها من القطاعات العاملة والمتواجدة في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس "كورونا"، وبُغية تعزيز إمكانيات التدخل لديها بمختلف جماعات الإقليم، وتقليص مدة نقل المصابين المحتملين بفيروس "كوفيد-19" إلى المرافق التي وضعت رهن الإشارة للتكفل بهؤلاء المرضى.

وجاءت هذه المبادرة بدعوة من السلطات الإقليمية، في إطار التدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات انتشار جائحة "كورونا"، وتعزيز العرض الصحي بإقليم اشتوكة آيت باها، إذ تم تنزيلها في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي وبعض الجماعات الترابية وجمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي المختار السوسي.

كما أُطلقت مبادرات أخرى مؤخرا بإقليم اشتوكة آيت باها، في سياق سلسة من التدابير المتخذة للتصدي لانتشار الفيروس، في انخراط كلي لمختلف الفاعلين من سلطات عمومية ومنتخبين ونسيج جمعوي ومصالح قطاعية، التي تهدف بالأساس إلى حماية الساكنة في هذه الظرفية الخاصة.

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