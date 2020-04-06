إجراءات تروم تعويض الفلاحين بجهة بني ملال

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

أوضح احساين رحاوي، المدير الجهوي للفلاحة بجهة بني ملال خنيفرة، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتعاضدية الفلاحية المغربية (مامدا)، وعلى غرارهما المديرية الجهوية للفلاحة ببني ملال خنيفرة، أعلنتا إطلاق عدد من الإجراءات المتعلقة بتعويض الفلاحين بالمناطق المتضررة برسم الموسم الفلاحي 2019-2020، منذ بداية شهر مارس الجاري.

وأضاف المصدر ذاته أنه تمّ الشروع في إعداد الخبرات اللازمة لتحديد الأضرار في المناطق غير المواتية والمتوسطة، بسبب ضعف التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي 2019-2020، ما كان له أثر على بعض الزراعات، وخاصة الحبوب في المناطق غير المواتية.

وأبرز احساين رحاوي أنه تم إنجاز تقارير تقييم الأضرار الناجمة عن الجفاف في 42 جماعة ترابية بالجهة، منها 6 جماعات بإقليم بني ملال، وهي دائرة قصبة تادلة (أولاد يوسف، أولاد سعيد الواد، سمكت، كطاية)، ودائرة بني ملال (جماعة فم أودي)، ودائرة القصيبة (جماعة دير القصيبة) و27 جماعة بإقليم خريبكة، و9 جماعات بإقليم الفقيه بن صالح.

وفي هذا الصدد، تمّ إرسال هذه التقارير إلى الجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير لتعويض الفلاحين في هذه المناطق في أقرب الآجال. وتبقى إمكانية استغلال هذه الأراضي الزراعية ممكنة من طرف الفلاحين المُتضررين.

وفي ما يخص المناطق المواتية، أبرز مدير المؤسسة ذاتها أن الخبرات التقنية الميدانية ستتواصل وفقا لتخطيط يأخذ بعين الاعتبار الحالة النباتية للزراعات بمختلف الجهات، وبصفة خاصة التساقطات المطرية الأخيرة.

وللتخفيف من آثار النقص الحاصل في الموفورات الكلئية نتيجة شح التساقطات المطرية التي عرفها الموسم الفلاحي الجاري 2019-2020، قال المدير الجهوي لمكتب الاستثمار الجهوي إن المديرية الجهوية لبني ملال خنيفرة وضعت برنامجا استعجاليا لإغاثة الماشية، تمّ من خلاله توزيع 116.244 قنطارا من الشعير المدعم، استفاد منها 32036 "كسابا". وتبقى هذه العملية في طور توزيع الكميات المتبقية (000 23 قنطار).

كما تم في الإطار ذاته تخصيص 000 220 قنطار كحصة إضافية للجهة في إطار البرنامج الوطني لإغاثة الماشية برسم الشطر الأول (أبريل، ماي ويونيو)، نالت منها بني ملال 000 40 قنطار، ضمنها 000. 10 قنطار لدائرة قصبة تادلة، و43000 قنطار للفقيه بن صالح، وأزيلال 000 43 قنطار، وخنيفرة 000 40 قنطار، و54000 قنطار لخريبكة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أنه تم تزويد ست نقاط للربط بـ916 44 قنطارا إلى حد الساعة، في انتظار المزيد، مردفا: "تدعو المديرية الجهوية للفلاحة بالجهة كافة الكسابة الراغبين في الاستفادة من هذه العملية إلى التوجه للمصالح المعنية بكل إقليم، مع الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات الحكومية لتفادي انتشار عدوى جائحة كورونا كوفيد19.