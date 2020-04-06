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الإصابات بـ"كورونا" ترتفع إلى 25 بإقليم ميدلت

الإصابات بـ"كورونا" ترتفع إلى 25 بإقليم ميدلت
محمد ايت حساين
الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:37

أعلنت مصادر طبية بإقليم ميدلت، قبل قليل، تسجيل حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بدوار تكندوزت بجماعة أموكر دائرة إملشيل، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الإقليم إلى 25 حالة.

وأضاف المصدر ذاته، أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مخبرية سلبية، مساء اليوم الاثنين، بلغ 11 حالة من أصل 12.

وكشفت مصادر طبية، أن الحالات المسجلة بإقليم ميدلت إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم التي بلغ مجموعها 25 حالة، موزعة بين مدينة الريش التي سجلت فيها 20 حالة، وجماعة أموكر دائرة إملشيل التي سجلت فيها خمس حالات، مشيرة إلى أن الحالات الـ25 كلها من عائلة واحدة.

وبلغ عدد المصابين في جهة درعة تافيلالت 44 حالة مؤكدة، منها 25 بإقليم ميدلت، و10 بإقليم ورزازات، و5 بإقليم الرشيدية، و3 بإقليم زاكورة، وحالة واحدة بإقليم تنغير.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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