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"كورونا" يصيب رئيس مجلس الحسابات بجهة الرباط
الاثنين 06 أبريل 2020 - 23:57
أعلن المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، إصابة عبد الحفيظ بنطاهر، رئيس المجلس لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، بفيروس "كوفيد-19"، بعد أن جاءت نتائج التحاليل، التي أجراها السبت الماضي، إيجابية.
وطمأن المجلس، في إخبار صادر عنه، أن حالة بنطاهر لا تدعو إطلاقا للقلق، وأنه يتلقى العلاجات حاليا بمستشفى الشيخ زايد بالرباط.
كما أضاف المجلس أن تحاليل مخالطي المصاب جاءت سلبية، بما فيها نتائج أفراد عائلته الصغيرة، متمنيا له في الآن ذاته الشفاء العاجل.