إصابتان بكورونا ترفعان الحصيلة إلى 27 في ميدلت

محمد ايت حساين

أعلنت مصادر طبية بإقليم ميدلت تسجيلها، خلال الليلة الماضية، حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" المستجد، من جماعة أموكر دائرة إملشيل، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الإقليم إلى 27 حالة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مخبرية سلبية، ليل أمس الاثنين، بلغ 18 حالة من أصل 20.

وكشفت المصادر الطبية سالفة الذكر أن الحالات المسجلة بإقليم ميدلت بلغ مجموعها 27 حالة، موزعة بين مدينة الريش التي سجلت فيها 20 حالة وجماعة أموكر دائرة إملشيل التي سجلت فيها 7 حالات، مشيرة إلى أن الحالات الـ27 كلها من عائلة واحدة.

وبلغ عدد المصابين في جهة درعة تافيلالت 56 حالة مؤكدة؛ منها 27 بإقليم ميدلت، و10 حالات بإقليم ورزازات، و5 حالات بإقليم الرشيدية، و3 حالات بإقليم زاكورة، وحالة واحدة بإقليم تنغير.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.