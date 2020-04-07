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الرئيسية | جهات | غياب الكمامات الواقية يثير استياءً بالدار البيضاء

غياب الكمامات الواقية يثير استياءً بالدار البيضاء

غياب الكمامات الواقية يثير استياءً بالدار البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:30

استنفر القرار الحكومي المتعلق بإجبارية وضع الكمامات خلال الخروج المواطنين المغاربة، خصوصا على مستوى المدن الكبرى كالدار البيضاء، إذ سارعوا إلى البحث عنها في مختلف المحلات والصيدليات المجاورة لمنازلهم.

ومنذ الإعلان الحكومي ليلة أمس الاثنين عن إجبارية وضع الكمامة بالنسبة إلى جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، شرع المواطنون على مستوى العاصمة الاقتصادية في البحث عنها وإجراء اتصالاتهم من أجل الحصول عليها.

وفِي الوقت الذي تحدثت فيه الحكومة عن توفر الكمامات في السوق، واتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق "الكمامات الواقية" بجميع نقط القرب التجارية، فإن العديد من المواطنين تكدسوا بجانب الصيدليات والمحلات التجارية والأسواق الممتازة دون العثور عليها، الأمر الذي أثار استياء الكثيرين منهم.

وأكد صاحب أحد المحلات، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنهم لم يعثروا عليها لتوزيعها في محلاتهم، ناهيك على أن المتوفرة حاليا تبقى جودتها الضعيفة؛ الأمر الذي جعل الباعة يتراجعون عن اقتنائها.

من جهته، أكد صيدلاني على مستوى عين السبع في الدار البيضاء، في حديثه للجريدة، أن الكمامات غير متوفرة بسبب المضاربات في السوق، مشددا على وجوب تدخل السلطات العمومية لوقف هذا الأمر لضمان توفير الكمامات للمواطنين.

وفِي اتصال هاتفي بمحمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال وهو غاضب من قرار السلطات الحكومية دون توفيرها كميات من الكمامات للصيادلة: "نحن في موقف لا نحسد عليه، وابل من السب والشتم من طرف المواطنين هذا الصباح ممن يسألون عن الكمامات"، مضيفا أن "أزيد من 120 مواطنا توافدوا على صيدليته في التاسعة صباحا لم يتمكنوا من الحصول على الكمامة لعدم وجودها؛ ما أثار غضبهم واستياءهم".

وشدد الحبابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: "نحن الصيادلة لا نتوفر على موزع يقدم هذه الكمامات لتبيعها بمبلغ 80 سنتيما إلى المواطنين، مع العلم أننا أعلنا عن تخلينا عن هامش الربح".

وانتقد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الحكومة بسبب تسرعها في إصدار القرار دون توفير هذه الكمامات، قائلا "كان عليهم توفير السلع قبل الإعلان عنها في التلفاز.. وبالتالي، لم يكن عليهم تركنا كصيادلة في مواجهة المواطن، علما أننا نعرض أنفسنا للإصابة؛ لكننا لا نقبل السب والشتم هكذا".

ولفت المتحدث نفسه إلى أنهم كنقابة وصيادلة يتصلون بوزارة الصناعة والتجارة من أجل مناقشة مستعجلة لهذا الوضع، لكن بدون تلقي أي جواب إلى حدود الساعة.

وكانت الحكومة قد أكدت أنه "لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، مشيرة إلى أنه "تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص، الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة (كوفيد 19)".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - molkorissa الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:44
الكمامات لم أجدها اليوم في الصويرة الجديدة، لا عند الباعة ولا الصيدلية ولا حتى السوق الممتاز فرجعت بخفي حنين
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10
2 - حكومة لها اسهال الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:44
حكومة لها اسهال قرارات ولا تنفذ... ولا تعرف كيف والطريقة للتنفيذ..... تخلف الفوضى والتجمهرات في ربوع المملكة بفصل عدم ابجاد او دراسة الوضع للتنفيذ بالطرق السليمة والتنسيق. يكفي اصدار قرارات من المكانب الضخمة المعقمة لنتجمهر مثل الخرفان ونعدي بعضنا البعض.
لا حياة لمن تنادي. حجر صحي. و كل اسبوع قرار يتبعه فوضى. سنبقى مع الكورونا الى الانتخابات لعل يتكون من صمن البرنامج الانتخابي. محاربة كورونا بالغباء
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8
3 - Ayoub الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:46
C'est un scandale, c'est à l'armée et à la police de distribuer ou vendre les masques dans chaque rue, dans chaque village et douar, soyons sérieux et fermes
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6
4 - كمامات وقرارات الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:57
قرار ارتجالي رغم ان المدير العام للصحة العالمية لا زال يؤكد ان استعمال الكمامات الا للضرورة القصوى.. وهل يستطيع المغرب بقراره هذا توفير 10 ملايين كمامة على الاقل كل يوم؟ او 600 مليون كمامة بحلول فصل الصيف؟؟
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11
5 - abdo الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:57
إدا على هاد الاكتضاض الناس مادريىنش الحجر الصحي الله يهدي من خلق
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2
6 - Said الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:03
كالعادة و كما عودتنا الحكومة في تعاطيها مع هذه الأزمة، قرارات ارتجالية و دون تخطيط. امضيت صباح اليوم بأكمله لأحصل علي كمامة يتيمة. مرجان لايوجد، اسواق السلام لا يوجد، كارفور لا يوجد، الصيدليات لا يوجد. ما هذا العبث؟
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7
7 - HDS ok الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:04
على العموم هـناك مصنع في مراگش بالمحاميد يصنع گمامات ولباس الأطباء حيث تأتي المواد الخام من فرنسا ويعاد تصديرهـا يال العار هـاذا القانون معدوم أصلا ليس في محله لعدم توفرنا على گمامات والغريب صرحتم قبل أنهـا لا تحمي وتناقضات گثيرة حتى السيد اليوبي لم يلتزم حيث يتگلم وهـي منخفضة تحت فمه ولات موضة گنظن العقوبات تطبق على الگل إن وزعتم الگمية الگافية
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3
8 - fador الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:04
بحث عنها في حينا و أحياء مجاورة لا وجود لها . فلا يعقل ان ينزل قرار بالليل ليطبق صباحا . نحن نتفهم خوف الحكومة على انتشار الوباء لكن يجب ان يكون الانضباط فقد خرج الناس من المنازل بحثا عنها و هذا ما كنا نخشاه
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5
9 - Momo الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:05
غياب الكمامات ليس في الدار البيضاء فقط بل في جميع مدن المغرب،اول مرة أرى إقرار قانون زجري بدون توفير لوازمه.
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4
10 - youness الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:05
واااااعباد الله وراه الكمامات ممكن نصيبوهم في ديورنا و زايدون دياول الدار احسن من لخراين راه في أوروبا والله العظيم إلى الاغلبية كيستعلو ديال الدار لي كيصايبو هوما
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4
11 - محمد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:05
عموما التجار لم يعيروا اهتماما لاقتناء الكمامات لان الدولة حددت تمن تمانين سنتيما و هدا ليس في مصلحتهم لانهم يريدون ان يربحوا اكتر حتى من الصانع .
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2
12 - سعيد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:10
ذهبت الى الصيدلية لم أجد الكمامات وجدت عدة اناس ينتظرون الكمامات وفي النهاية قال الصيدلي ليس هناك كمامات اصبرو ساعتين وسنطلب الكمامات من الموزعين البشر موجود بالكثرة خفت من كورونا فرجعت مسرعا إلى المنزل
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4
13 - استادة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:10
فعلا الوزارة اصدرت القرارات قبلة توفير الطلبية وهدا ما اربك المواطن هده الدار البيضاء اصل الصناعة وما بالك بمدن المغرب العميق مند الصباح الباكر والمواطنون يبحثون عنها لم يتركوا صيدلية أو بقالا الا وسألوه بدون جدوى وهناك من يقول انه اشتراها ب20 درهم الواحدة خوفا من القانون و الباقون يتجولون بدونها وعامل في كارفور قال توصلنا بعشر علب فرقت في الحين فعشر علب لن تكفي عمال كارفور نفسهم
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