بنجرير تعقم السيارات للوقاية من فيروس كورونا

هسبريس من الرباط

في مبادرة هي الأولى من نوعها في المغرب، تمّ تجهيز مداخل مدينة بنجرير ببوابات خاصة لتعقيم السيارات قبل ولوجها إلى المدينة، في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

العملية أطلقتها عمالة إقليم الرحامنة بشراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط موقع "الكنتور"، من خلال برنامجه "أكت فور كومينوتي"، والمجلس الجماعي والمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير، حيث تخضع كل العربات إلى التعقيم قبل الدخول إلى المدينة.

وبدأت عملية تعقيم السيارات في مدخل مدينة بنجرير في اتجاه مراكش، على أن تتوسع العملية لتشمل ثلاثة مداخل أخرى، باتجاه كل من قلعة السراغنة، والدار البيضاء، واليوسفية والطريق السيار.

ومن المنتظر أن تمتد عملية إنشاء بوابات تعقيم السيارات بالإقليم لتشمل عددا من مداخل مدينة اليوسفية بدورها، في إطار الأعمال الاجتماعية التي يقوم بها برنامج Act4Community التابع للمكتب الشريف للفوسفاط.