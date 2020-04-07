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كُتّاب وآراء
بنجرير تعقم السيارات للوقاية من فيروس كورونا
في مبادرة هي الأولى من نوعها في المغرب، تمّ تجهيز مداخل مدينة بنجرير ببوابات خاصة لتعقيم السيارات قبل ولوجها إلى المدينة، في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
العملية أطلقتها عمالة إقليم الرحامنة بشراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط موقع "الكنتور"، من خلال برنامجه "أكت فور كومينوتي"، والمجلس الجماعي والمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير، حيث تخضع كل العربات إلى التعقيم قبل الدخول إلى المدينة.
وبدأت عملية تعقيم السيارات في مدخل مدينة بنجرير في اتجاه مراكش، على أن تتوسع العملية لتشمل ثلاثة مداخل أخرى، باتجاه كل من قلعة السراغنة، والدار البيضاء، واليوسفية والطريق السيار.
ومن المنتظر أن تمتد عملية إنشاء بوابات تعقيم السيارات بالإقليم لتشمل عددا من مداخل مدينة اليوسفية بدورها، في إطار الأعمال الاجتماعية التي يقوم بها برنامج Act4Community التابع للمكتب الشريف للفوسفاط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
بادرة طيبة مزيد من العمل والجد
كل احتراماتي للمواطنين الذين عندهم غيرة على الوطن