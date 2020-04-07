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الرئيسية | جهات | بنجرير تعقم السيارات للوقاية من فيروس كورونا

بنجرير تعقم السيارات للوقاية من فيروس كورونا

بنجرير تعقم السيارات للوقاية من فيروس كورونا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:55

في مبادرة هي الأولى من نوعها في المغرب، تمّ تجهيز مداخل مدينة بنجرير ببوابات خاصة لتعقيم السيارات قبل ولوجها إلى المدينة، في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

العملية أطلقتها عمالة إقليم الرحامنة بشراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط موقع "الكنتور"، من خلال برنامجه "أكت فور كومينوتي"، والمجلس الجماعي والمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير، حيث تخضع كل العربات إلى التعقيم قبل الدخول إلى المدينة.

وبدأت عملية تعقيم السيارات في مدخل مدينة بنجرير في اتجاه مراكش، على أن تتوسع العملية لتشمل ثلاثة مداخل أخرى، باتجاه كل من قلعة السراغنة، والدار البيضاء، واليوسفية والطريق السيار.

ومن المنتظر أن تمتد عملية إنشاء بوابات تعقيم السيارات بالإقليم لتشمل عددا من مداخل مدينة اليوسفية بدورها، في إطار الأعمال الاجتماعية التي يقوم بها برنامج Act4Community التابع للمكتب الشريف للفوسفاط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hassan DDS الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:08
لطالما طرحت على نفسي هـاد السؤال السيارة تعقم جيد ولو أن المشؤوم لن يؤديهـا على غرار راگبهـا لنفترض أن الشخص حامل للڤيروس وعقمناه وبعدهـا إقترب من أحدهـم وتبادل بعض البضائع هـل سينقل حينهـا العدوى أم أن التعقيم گفيل بضمان النتيجة المرجوة گما أنه وجب التنسيق مع جميع الفاعلين والعمالات لتبادل الخبرات
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2 - بدر الإدريسي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:09
مدينة العيون مند أسبوع تعقم السيارات عند المداخل
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3 - مواطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:10
الحاجة أم الإختراع
بادرة طيبة مزيد من العمل والجد
كل احتراماتي للمواطنين الذين عندهم غيرة على الوطن
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-1
4 - مغربي حتى النخاع الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:22
مدينة طانطان كانت السباقة لوضع مثل هده البوابة في مداخل المدينة،،،،،، ،،اي انها ليست اول تجربة من نوعها...... شكرا
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-3
5 - اقتراح الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:23
اتمنى ان يعمم في جميع مداخل المدن. وادا كنتم محتاجين للحديد والفولاد, فيوجد العديد منه في منصات المهرجانات كموازين...., لسنا محتاجين لها بعد كورونا لاننا فهمنا الدرس
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