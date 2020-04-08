"انتشار كورونا" يطلق سراح 630 سجينا في أكادير

هسبريس من الرباط

بلغ عدد المساجين الذين غادروا المؤسسات السجنية التابعة للدائرة الاستئنافية بأكادير، بعد استفادتهم من العفو الملكي، إثر انتشار جائحة "كورونا"، 630 سجينا.

وتم تشكيل لجان بالدائرة الاستئنافية بأكادير عقب صدور العفو الملكي، تفعيلا لدورية رئيس النيابة العامة المتعلقة بتفعيل العفو، تحت إشراف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، ووكلاء الملك.

وضمت اللجان المشرفة على العملية، فضلا عن ممثلي النيابة العامة، السلطة المحلية، وممثلي الشرطة والدرك الملكي، وممثلي مراقبة التراب الوطني، وممثلي المندوبية الإقليمية للصحة ومدراء السجون ورئيس مكتب الضبط القضائي.

وانكبت اللجان المشكلة على دراسة لوائح السجناء المستفيدين، حسب بلاغ صادر عن الدائرة الاستئنافية بأكادير، ومطابقتها مع الحالات الجنائية للمعنيين بالأمر وإخضاعهم للفحص الطبي.

ويتوزع السجناء المستفيدون من العفو الملكي على سجن أيت ملول 1 بـ306 سجناء، وسجن أيت ملول 2 بـ90 سجينا، وبويزكارن 89 سجينا، وتارودانت 62، وتيزنيت 53، وطاطا 20، وطانطان 10 سجناء.

ووفق المصدر ذاته فإن عملية إطلاق سراح المساجين المستفيدين من العفو تمت بطريقة سلسلة وعلى مراحل، إذ نُقل أولا السجناء المحليون على متن الحافلات، بينما سخرت الإدارة الترابية للسجناء الذين يقطنون خارج الدائرة الاستئنافية بأكادير مجموعة من المعدات اللوجستيكية، بما فيها الحافلات.

وأشار البلاغ إلى أن عملية تنفيذ العفو "تجندت لها بكل جدية ومسؤولية ونكران ذات كافة الأجهزة من إدارة ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة وأطر طبية، ومدراء المؤسسات السجنية وأطرها وموظفيها، بالإضافة إلى أعضاء النيابة العامة".