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الرئيسية | جهات | خريبكة تتصدر حالات "كورونا" بجهة بني ملال

خريبكة تتصدر حالات "كورونا" بجهة بني ملال

خريبكة تتصدر حالات "كورونا" بجهة بني ملال
صالح الخزاعي من خريبكة
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:25

من بين 1141 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، سجّلت جهة بني ملال خنيفرة، إلى حدود زوال اليوم، 33 حالة مؤكّدة؛ فيما جرى استبعاد 231 حالة بعد تحليل مخبري سلبي، وتسجيل حالة واحدة تعافت من الإصابة، في وقت بلغ عدد الوفيات بالجهة 4 أشخاص.

وسُجّل بإقليم خريبكة أكثر من نصف مجموع المصابين في جهة بني ملال خنيفرة، حيث بلغت نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى الأقاليم الخمسة التابعة للجهة حوالي 51% بإقليم خريبكة، و22% بإقليم أزيلال، و15% بإقليم أزيلال، و9% بإقليم الفقيه بن صالح، و3% بإقليم خنيفرة.

وتوزّعت الحالات المؤكدة إلى حدود الساعة، حسب معطيات صادرة عن المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، على أقاليم خريبكة (17 حالة)، وأزيلال (7 حالات)، والفقيه بن صالح (5 حالات)، وبني ملال (3 حالات)، وخنيفرة (حالة واحدة).

وعن إقليم خريبكة الذي سجّل أكبر عدد من المصابين بجهة بني ملال خنيفرة، قال المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بخريبكة إن شخصيْن يرقدان بقسم العناية المركّزة، أحدهما بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، والآخر بمستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، مع تسجيل حالتيْ وفاة أعلن عنهما في وقت سابق.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن باقي المصابين يتابعون علاجاتهم بوحدات العزل الخاصة بالحالات المصابة بفيروس كورونا، على يد أطقم طبية مشكلة من أطباء وزارة الصحة وأطباء الصحة العسكرية.

وأكّد المسؤول الأول عن قطاع الصحة بإقليم خريبكة أن حالة ستّة أشخاص من ضمن الذين يتابعون علاجاتهم بالمركز الاستشفائي الإقليمي تتحسّن بشكل كبير، ما يعني أن إعلان شفاء أولى الحالات بإقليم خريبكة سيتمّ بعد يوم أو يوميْن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - التكنولوجيا ستنفع. الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:33
نطالب الدولة بأمر وزارة الصحة بوضع خريطة لكل الإصابات المسجلة مع أماكن تواجدها و إلزام المصابين بحمل جهاز gps و ربط هذه الحالات بخريطة الإصابات ووضع الخريطة على الأنترنت وفي تطبيق على الهاتف ليعلم الناس مكان تواجدها لتجنب مكانها وتفادي الإصابة وحتى يسهل تعقيم الأماكن التي تحتاج أكثر للتعقيم... في كوريا ينشرون خريطة للإصابات.
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9
2 - عبدالإله الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:33
توقعت ان هذه الجهة ستكون الأكثر إصابة كون العديد من المهاجرين المغاربة يسكنون بها لكن تبين أن المناطق السياحية هي الاكثر تعرضا رغم أنه أتى العديد من المهاجرين إلى عائلاتهم مؤخرا، حتى بعد غلق الحدود مع أوروبا العديد بعدها دخلوا من حدود الكركرات قادمين من موريطانيا قبل غلق هذه الأخيرة مؤخرا.
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-1
3 - ساسوكي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:46
الحافظ الله .... الكونتور بدا يخدم عندنا ...راه هاد الشيء جابو العزاء او الاعراس بدون فائدة...زيدك على السيبة في المدينة و المخالطات....سدو عليكم او بقاو فداركم ....راه معندهاش الامكانيات ديال اوربا !
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3
4 - nour الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:46
بطبيعة الحال خريبكة تتصدر و ربما بؤرة المنطقة
في يوم 16 مارس وأتناء دهابي إلى العمل بخريبكة شاهدت كم هائل من السيارات تحمل ترقيم إيطاليا يتحركون دون رقيب ويجلسون بتلات الأولاد لاكل الشواء ولا يكترتٌون لأحد
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-1
5 - جهة بني ملال خنيفرة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:56
لماذا تصرون على حذف اسم خنيفرة من اسم الجهة؟
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