خريبكة تتصدر حالات "كورونا" بجهة بني ملال

صالح الخزاعي من خريبكة

من بين 1141 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، سجّلت جهة بني ملال خنيفرة، إلى حدود زوال اليوم، 33 حالة مؤكّدة؛ فيما جرى استبعاد 231 حالة بعد تحليل مخبري سلبي، وتسجيل حالة واحدة تعافت من الإصابة، في وقت بلغ عدد الوفيات بالجهة 4 أشخاص.

وسُجّل بإقليم خريبكة أكثر من نصف مجموع المصابين في جهة بني ملال خنيفرة، حيث بلغت نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى الأقاليم الخمسة التابعة للجهة حوالي 51% بإقليم خريبكة، و22% بإقليم أزيلال، و15% بإقليم أزيلال، و9% بإقليم الفقيه بن صالح، و3% بإقليم خنيفرة.

وتوزّعت الحالات المؤكدة إلى حدود الساعة، حسب معطيات صادرة عن المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، على أقاليم خريبكة (17 حالة)، وأزيلال (7 حالات)، والفقيه بن صالح (5 حالات)، وبني ملال (3 حالات)، وخنيفرة (حالة واحدة).

وعن إقليم خريبكة الذي سجّل أكبر عدد من المصابين بجهة بني ملال خنيفرة، قال المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بخريبكة إن شخصيْن يرقدان بقسم العناية المركّزة، أحدهما بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، والآخر بمستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، مع تسجيل حالتيْ وفاة أعلن عنهما في وقت سابق.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن باقي المصابين يتابعون علاجاتهم بوحدات العزل الخاصة بالحالات المصابة بفيروس كورونا، على يد أطقم طبية مشكلة من أطباء وزارة الصحة وأطباء الصحة العسكرية.

وأكّد المسؤول الأول عن قطاع الصحة بإقليم خريبكة أن حالة ستّة أشخاص من ضمن الذين يتابعون علاجاتهم بالمركز الاستشفائي الإقليمي تتحسّن بشكل كبير، ما يعني أن إعلان شفاء أولى الحالات بإقليم خريبكة سيتمّ بعد يوم أو يوميْن.