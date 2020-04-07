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خمس إصابات جديدة بـ"كورونا" في إقليم ورزازات

خمس إصابات جديدة بـ"كورونا" في إقليم ورزازات
محمد ايت حساين
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:16

أعلنت مصادر مسؤولة بمدينة ورزازات تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإقليم، ليرتفع العدد إلى 15 حالة إصابة مؤكدة.

وكشفت المصادر ذاتها أن الحالات الخمس الجديدة تم تسجيلها بأحد الدواوير التابعة لقيادة إمرزكان، وهي لأفراد من عائلة الأشخاص العشرة المصابين في وقت سابق بورزازات.

وأوضحت المصادر نفسها أن جميع المصابين وضعوا في العزل الصحي بمستشفى بوكافر، ويتابعون العلاج بشكل عاد، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

وبتسجيل الحالات الخمس الجديدة بمدينة ورزازات، ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بجهة درعة تافيلالت إلى 51 حالة إصابة مؤكدة، نال منها إقليم ميدلت حصة الأسد بـ27 حالة، وورزازات 15 حالة، والرشيدية خمس حالات، وزاكورة ثلاث حالات، وتنغير حالة واحدة.

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