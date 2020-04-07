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سبتة تسجل 5 حالات شفاء جديدة من "كوفيد19"

سبتة تسجل 5 حالات شفاء جديدة من "كوفيد19"
جمال سماحي من تطوان
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:31

أعلنت السلطات الصحية بسبتة المحتلة، اليوم الثلاثاء، تعافي خمسة مصابين بـ"كوفيد-19"، لتبلغ حصيلة الذين تماثلوا للشفاء، إلى حدود اليوم، سبعة حالات، جاءت نتائج تحاليلها المخبرية سلبية.

وأوردت صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، أنه مع تسجيل 7 حالات شفاء، ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 84 شخصا، بزيادة حالة واحدة مؤكدة جديدة، أثبتت تحاليل مخبرية إصابتها بـ"كوفيد-19".

وبحسب المصدر الإعلامي ذاته، فإن 77 شخصا من المصابين يخضعون للعزل الصحي في منازلهم، من ضمنهم 7 حالات تماثلت للشفاء، و3 حالات ترقد بالمستشفى الجامعي بالثغر المحتل، بينها حالة واحدة بوحدة العناية المركزة و4 وفيات.

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1 - Mostafa الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:52
لمادا لا تنقلون اخبار مليلية
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