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كُتّاب وآراء
طائرة "درون" ترصد مخالفي حالة الطوارئ بميدلت
في أول تجربة على مستوى أقاليم جهة درعة تافيلالت، استعانت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الإقليمية بميدلت، اليوم الثلاثاء، بطائرة "درون" لمراقبة ورصد مخالفي الطوارئ الصحية بالمناطق التابعة لنفوذها الترابي.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة، فإن الدرك الملكي بميدلت أقدم على إطلاق طائرة "درون" لمراقبة ورصد مخالفي حالة الطوارئ الصحية ومراقبة جميع التجاوزات التي تتعارض مع القانون، لتقييد حركة المواطنين وإلزامهم بالبقاء في منازلهم، لتفادي تفشي وباء "كورونا".
وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي تستعين بصور الفيديو المباشر الذي ترسله الكاميرا المثبتة بالطائرة المذكورة، إذ فور رصدها أي شخص خرق حالة الطوارئ الصحية ينتقلون إلى عين المكان لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في حقه، مؤكدة أن هذه التجربة يجب تعميمها في جميع أنحاء المغرب، لشل حركة المستهترين بحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد.
وأكدت المصادر ذاتها، أن تجربة الرصد بـ"درون" بإقليم ميدلت من طرف جهاز الدرك الملكي، تروم تحسين وتطوير عمليات المراقبة والرصد عن بعد لكل المخالفات المتعلقة بتنفيذ قرار حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي مواجهة الفيروس والحد من انتشاره.