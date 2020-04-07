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الرئيسية | جهات | أربع جهات مغربية تتصدر عدد الإصابات بـ"كورونا"

أربع جهات مغربية تتصدر عدد الإصابات بـ"كورونا"

أربع جهات مغربية تتصدر عدد الإصابات بـ"كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:04

تواصل أربع جهات بالمغرب تصدر خريطة انتشار كورونا في البلاد؛ في حين سجلت جهة الدار البيضاء سطات لوحدها 353 حالة مؤكدة، وفق الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم الثلاثاء على الساعة السادسة مساء.

وتأتي جهة مراكش آسفي في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بـ 204 إصابات، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ186 حالة، ثم جهة فاس مكناس بـ160.

جهة طنجة تطوان الحسيمة تقترب من تسجيل مائة إصابة، إذ بلغت الحصيلة فيها 99 حالة مؤكدة، تليها الجهة الشرقية بـ73 حالة، ثم جهة درعة تافيلالت بـ51 حالة، و34 إصابة في جهة بني ملال خنيفرة.

وسجلت جهة سوس ماسة 19 حالة مؤكدة بـ"كوفيد 19"، تليها جهة العيون الساقية الحمراء بأربع حالات، وحالة واحدة في جهة كلميم واد نون؛ فيما تواصل جهة الداخلة وادي الذهب صمودها في وجه الوباء بصفر إصابة، لتكون الجهة الوحيدة بالمملكة الخالية من الفيروس.

وزارة الصحة أعلنت مساء اليوم تسجيل 64 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1184 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اعصيم سمير الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:39
اللهم الطف بنا.وارفع عنا البلاء والاسقام.اللهم ارحمنا واغفر لنا.احسن حاجة ادرها المواطن المغربي هي يدخل لمحالو.لا يخرجون الا للضرورة.وملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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2 - خميس الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:41
احتراماتي للناس اديال سوس صراحة قمة الوعي و الالتزام نتمنى صادقين ان يحذو الشعب المغربي حذو إخواننا سواسة نظرا لما ابانوه من رقي و تحضر تامين للاشارة انا من ساكنة الشرق ولم ازر قط جهة سوس ، احتراماتي مجددا لمحاصرتهم الوباء وثبوته في حصيلته الاولية قبل و ابان الحجر ،
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3 - وسيم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:48
اسفي مظلومة في هدا تقسيم لانها 0 حالة ومراكش تستحود علي جل الاصابات الله احفظ ساكنة مراكش
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4 - الواسيني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:48
الحالة المسجلة بجهة كلميم واد نون قديمة الم تشفى بعد ؟؟
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5 - محمد الزموري الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:48
حسب إستنتاجي المتواضع بما أن جهة الداخلة لم تسجل فيها أي إصابات و الحمد لله هذا يدل على أن هذا الفيروس لايوجد في الجو ولا ينتقل عبر الهواء وإنما عبر الأشخاص إذن نبقاو ف الدار والله يرفع عنا هذا الوباء آمين.
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