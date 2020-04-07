أربع جهات مغربية تتصدر عدد الإصابات بـ"كورونا"

هسبريس من الرباط

تواصل أربع جهات بالمغرب تصدر خريطة انتشار كورونا في البلاد؛ في حين سجلت جهة الدار البيضاء سطات لوحدها 353 حالة مؤكدة، وفق الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم الثلاثاء على الساعة السادسة مساء.

وتأتي جهة مراكش آسفي في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بـ 204 إصابات، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ186 حالة، ثم جهة فاس مكناس بـ160.

جهة طنجة تطوان الحسيمة تقترب من تسجيل مائة إصابة، إذ بلغت الحصيلة فيها 99 حالة مؤكدة، تليها الجهة الشرقية بـ73 حالة، ثم جهة درعة تافيلالت بـ51 حالة، و34 إصابة في جهة بني ملال خنيفرة.

وسجلت جهة سوس ماسة 19 حالة مؤكدة بـ"كوفيد 19"، تليها جهة العيون الساقية الحمراء بأربع حالات، وحالة واحدة في جهة كلميم واد نون؛ فيما تواصل جهة الداخلة وادي الذهب صمودها في وجه الوباء بصفر إصابة، لتكون الجهة الوحيدة بالمملكة الخالية من الفيروس.

وزارة الصحة أعلنت مساء اليوم تسجيل 64 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1184 حالة.