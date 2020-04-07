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كُتّاب وآراء
مصاب يضع طبيبيْن وممرّضا في "الحجر الصحي"
وُضع طبيبان وممرض بمدينة خريبكة في الحجر الصحي، اليوم، بعدما أجروا فحوصات طبية، في عيادتين خاصّتين، لمريض ثبت في ما بعد أنه مصاب بفيروس "كورونا" المستجد.
وفي تفاصيل الواقعة، قالت مصادر الجريدة إن مهاجرا مغربيا في الستّينيات من العمر قدم من الديار الإيطالية قبل حوالي شهر، وأجرى فحوصات طبية في عيادتيْن للطب العام بمدينة خريبكة، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويتمّ نقله إلى قسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني.
وأضافت المصادر ذاتها، أن التحاليل الطبية التي أجريت للمريض أثبتت إصابته لفيروس كورونا المستجد، ما دفع السلطات إلى مباشرة عملية جرد المخالطين للمريض منذ وصوله إلى أرض الوطن.
وعلمت الجريدة أن السلطات الإقليمية شرعت في ربط الاتصال بالمسافرين الذين عادوا إلى المغرب في الرحلة الجوية نفسها التي قدم فيها المهاجر الستّيني، إضافة إلى إخضاع بعض أقارب المريض للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ومن بين الإجراءات الاحترازية التي قامت بها السلطات المحلية والأمنية والصحية، الانتقال إلى عيادتين متفرّقتين بمدينة خريبكة، إذ نُقل طبيب وشقيقه الممرض إلى الحجر الصحي، وهو الإجراء الذي طال، أيضا، طبيبا عاما آخر يعمل في عيادته الخاصة، من أجل تحديد مدى إصابتهم أو سلامتهم من العدوى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
هدا حتى هو اخرج من الجنب اللهم اشف كل مريض
يا ربي تسترنا
واش هدا السيد شهر هو في المغرب دابا عاد بان مريض المشكل شحال من واحد تلقى معاهم علاش حتى الى 07/04/2020 عاد بان عليه المرض والله ما افهمت شي حاجة الله احظر السلامة .
يعني هذا الويل لكحل يقدر يبقى شهر عاد يبانو الأعراض
على هاد لحساب الكل مهدد الله يحفظ