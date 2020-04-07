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الرئيسية | جهات | مصاب يضع طبيبيْن وممرّضا في "الحجر الصحي"

مصاب يضع طبيبيْن وممرّضا في "الحجر الصحي"

مصاب يضع طبيبيْن وممرّضا في "الحجر الصحي"
هسبريس من خريبكة
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:16

وُضع طبيبان وممرض بمدينة خريبكة في الحجر الصحي، اليوم، بعدما أجروا فحوصات طبية، في عيادتين خاصّتين، لمريض ثبت في ما بعد أنه مصاب بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي تفاصيل الواقعة، قالت مصادر الجريدة إن مهاجرا مغربيا في الستّينيات من العمر قدم من الديار الإيطالية قبل حوالي شهر، وأجرى فحوصات طبية في عيادتيْن للطب العام بمدينة خريبكة، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويتمّ نقله إلى قسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني.

وأضافت المصادر ذاتها، أن التحاليل الطبية التي أجريت للمريض أثبتت إصابته لفيروس كورونا المستجد، ما دفع السلطات إلى مباشرة عملية جرد المخالطين للمريض منذ وصوله إلى أرض الوطن.

وعلمت الجريدة أن السلطات الإقليمية شرعت في ربط الاتصال بالمسافرين الذين عادوا إلى المغرب في الرحلة الجوية نفسها التي قدم فيها المهاجر الستّيني، إضافة إلى إخضاع بعض أقارب المريض للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

ومن بين الإجراءات الاحترازية التي قامت بها السلطات المحلية والأمنية والصحية، الانتقال إلى عيادتين متفرّقتين بمدينة خريبكة، إذ نُقل طبيب وشقيقه الممرض إلى الحجر الصحي، وهو الإجراء الذي طال، أيضا، طبيبا عاما آخر يعمل في عيادته الخاصة، من أجل تحديد مدى إصابتهم أو سلامتهم من العدوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - saad الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:27
الخطأ الكبير الذي ارتكبته الدولة والذي أتتن منه جل الحالات هو عدم وضع الوافدين من الخارج في الحجر الصحي كما فعلوا مع طلبة الصين لو فعلوا لكانت الأمور ممتازة ولما اضطررنا إلى البحت على الإبرة في الظلام كما يقول المثل
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60
2 - وجدي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:38
كان على السلطات المغربية إغلاق المجال الجوي والبحري مبكرا وبصفة موحدة مع جميع الدول.بحيث أغلق مع ايطاليا في الأول فبدأ المهاجرون بايطاليا يسافرون عبر فرنسا او اسبانيا.ولما أغلق جميع الرحلات توجه المهاجرون من اوربا الى موريطانيا ومن تم عبر معبر المركرات وأخيرا الدخول إلى الصحراء المغربية ونشر الفيروس
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21
3 - مرباح الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:47
شهر وهو جالس تيتسترا مخلا حتى طبيب يا ربي السلامة يعلم الله شحال خالط من واحد
هدا حتى هو اخرج من الجنب اللهم اشف كل مريض
يا ربي تسترنا
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23
4 - متتبع الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:49
سر علاجي صيني : ما تقوم به الصين في يوهان هو طلب إعطاء الدم من المتعافين من الفيروس وحقنه للمصابين (مع احترام الفصائل الدموية بطبيعة الحال ) وهذا سر من أسرار تعافي الناس في الصين ... فالتغلب على الفيروس يعني تكون مضادات للأجسام ولو بنسبة قليلة لكن الكريات البيضاء تقوم بإعادة إنتاج هذه المضادات لتقوية المناعة.
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15
5 - lahbil الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:00
مهاجرا مغربيا في الستّينيات من العمر قدم من الديار الإيطالية قبل حوالي شهر
واش هدا السيد شهر هو في المغرب دابا عاد بان مريض المشكل شحال من واحد تلقى معاهم علاش حتى الى 07/04/2020 عاد بان عليه المرض والله ما افهمت شي حاجة الله احظر السلامة .
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34
6 - yahya الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:03
قدم من الديار الإيطالية قبل حوالي شهر
يعني هذا الويل لكحل يقدر يبقى شهر عاد يبانو الأعراض
على هاد لحساب الكل مهدد الله يحفظ
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30
7 - هشام الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:21
مشكل كبير هذا شوفو شحال من واخد دوز عند هاد الطبيبين لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسال الله العفو والعافية الله اشافي الجميع
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7
8 - أمين الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:32
مدام شهر هوا فالمغريب كيدور الله يحظر سلامة يشافي الجميع
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3
9 - سميه نبيل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:34
ولله مبقينا كنفهمو شي حاجه كل مره يخرج لينا واحد من الجنب لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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2
10 - مواطنة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:56
حضانة المرض 14 يوم دون اعراض واضحة ولكن حامل المرض معديا
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2
11 - مول الكرموص الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:06
اش هاد الخدمة شدو لي دخلوا مؤخرا وعملوا ليهم التحليلات قبل فوات الاوان ان لم يكن فات فعلا اوا دبا ديروا الفحص لخريبكة كاملة
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4
12 - naima الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:13
ا ليست فترة الحضانة14يوما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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3
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