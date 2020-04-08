تحاليل سلبية تطمئن أربعة أطر صحية في وزان‬

هسبريس من وزان

أبعدت نتائج التحاليل المخبرية، التي خضع لها 4 أطر يشتغلون بالمركز الصحي المسيرة بمدينة وزان، شبهة حملهم فيروس "كورونا" المستجد.

وحسب مصدر مطلع، فإن نتيجة التحاليل التي خضع لها طبيبان وممرضان اشتبه في إصابتهم بمدينة وزان، مطمئنة وتؤكد عدم إصابتهم بالفيروس، موضحا أنهم خالطوا حالة مؤكدة ثبتت إصابتها مخبريا بـ"كوفيد-19".

وكشف المصدر ذاته لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نتائج الأطر الصحية للمركز الصحي المسيرة، جاءت سلبية بعد مخالطة أول مصابة سجلتها دار الضمانة قادمة من مدينة طنجة في ظروف غامضة.