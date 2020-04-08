24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:34
|17:06
|19:57
|21:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- خرق "الطوارئ" يجر أشخاصا إلى القضاء بالنقوب
- إنه زمن الكورونا يا صديقي..
- "وزارة الصحة" توضح بشأن "أرقام مجانية" للتواصل
- سلطات الدار البيضاء تسارع الزمن لتعقيم الشوارع والمرافق العامة
- حملات التعقيم بالبيضاء
- بلافريج يصوّت ضد الاقتراض الخارجي .. وبووانو: سقوط أمام "البوز" - (259)
- الكمامات تنفذ من السوق بعد ساعات من القرار الإلزامي للسلطات - (209)
- وزير المالية: غياب العملة الصعبة يشكل خطرا على السيادة المغربية - (194)
- خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة" - (173)
- المغرب يسجّل 64 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (159)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تجار بمدينة مراكش يدعمون صندوق "كوفيد 19"
قررت جمعية اتحاد تجار مراكش والنواحي، إيداع مبلغ 200.000 درهم في حساب الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا".
وخصصت هذه الجمعية جزءا من المساهمات لإعانة المياومين، الذين يعتمدون في معيشهم اليومي على النشاط التجاري (النقالة وغيرهم)، كما تكفلت بدفع مستحقات المستخدمين.
وضمن أولوياتها، بادرت جمعية المنعشين والمجزئين العقاريين بمراكش (ALPI -Marrakech-Safi)، إلى المساهمة في هذا الصندوق بغلاف مالي قدره 1.400.000 درهم.
واتخذت المساعدات التي قدمتها هذه الهيئة عدة أشكال، منها دعم جمعيات العمل الخيري لمساعدة الأسر المحتاجة، ووضع رهن إشارة المديرية الجهوية للصحة عدة عمارات على شكل شقق سكنية سياحية.
وفتحت جمعية المنعشين والمجزئين العقاريين بمراكش الباب مرة أخرى، أمام أعضائها الذين لم يتمكنوا من المساهمة، وأمام الذين ساهموا لتقديم هبة إضافية، من أجل مشاركة مكثفة في التضامن الوطني لمواجهة وباء "كوفيد-19".