تجار بمدينة مراكش يدعمون صندوق "كوفيد 19"

إبراهيم مغراوي

قررت جمعية اتحاد تجار مراكش والنواحي، إيداع مبلغ 200.000 درهم في حساب الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا".

وخصصت هذه الجمعية جزءا من المساهمات لإعانة المياومين، الذين يعتمدون في معيشهم اليومي على النشاط التجاري (النقالة وغيرهم)، كما تكفلت بدفع مستحقات المستخدمين.

وضمن أولوياتها، بادرت جمعية المنعشين والمجزئين العقاريين بمراكش (ALPI -Marrakech-Safi)، إلى المساهمة في هذا الصندوق بغلاف مالي قدره 1.400.000 درهم.

واتخذت المساعدات التي قدمتها هذه الهيئة عدة أشكال، منها دعم جمعيات العمل الخيري لمساعدة الأسر المحتاجة، ووضع رهن إشارة المديرية الجهوية للصحة عدة عمارات على شكل شقق سكنية سياحية.

وفتحت جمعية المنعشين والمجزئين العقاريين بمراكش الباب مرة أخرى، أمام أعضائها الذين لم يتمكنوا من المساهمة، وأمام الذين ساهموا لتقديم هبة إضافية، من أجل مشاركة مكثفة في التضامن الوطني لمواجهة وباء "كوفيد-19".