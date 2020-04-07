تسجيل 10 حالات جديدة لـ"كورونا" في ورزازات

محمد ايت حساين

أعلنت مصادر مسؤولة بمدينة ورزازات، أنه سُجلت، خلال هذه الليلة، 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" المستجد، بأحد الدواوير التابعة لقيادة إمرزكان، ومن العائلة نفسها المصابة سابقا.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الحالات الجديدة تم تأكيدها مخبريا بالمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط.

وأوردت مصادر هسبريس أن "العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد-19" بإقليم ورزازات، يبلغ 25 حالة مؤكدة ومن عائلة واحدة".

وشددت المصادر نفسها، على أن الحالات المؤكدة إصابتها جميعها تحت الرعاية الصحية بمستشفى بوكافر، إذ سيُتكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

تسجيل 10 حالات جديدة مؤكدة، يرفع حصيلة المصابين بإقليم ورزازات إلى 25 حالة، ويرفع حصيلة المصابين بجهة درعة تافيلالت إلى 61 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 27 حالة بإقليم ميدلت، و5 حالات بإقليم الرشيدية، و3 حالات بإقليم زاكورة، وحالة واحدة بإقليم تنغير.

وأكد مصدر مسؤول أن الفيروس تحت السيطرة، بعد محاصرته وإيقاف انتشاره، نتيجة عمل استباقي وميداني محكم، هم ما يقارب 200 شخص بين أفراد العائلة ومحيطها.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.