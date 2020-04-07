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تسجيل 10 حالات جديدة لـ"كورونا" في ورزازات

تسجيل 10 حالات جديدة لـ"كورونا" في ورزازات
محمد ايت حساين
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:10

أعلنت مصادر مسؤولة بمدينة ورزازات، أنه سُجلت، خلال هذه الليلة، 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" المستجد، بأحد الدواوير التابعة لقيادة إمرزكان، ومن العائلة نفسها المصابة سابقا.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الحالات الجديدة تم تأكيدها مخبريا بالمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط.

وأوردت مصادر هسبريس أن "العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد-19" بإقليم ورزازات، يبلغ 25 حالة مؤكدة ومن عائلة واحدة".

وشددت المصادر نفسها، على أن الحالات المؤكدة إصابتها جميعها تحت الرعاية الصحية بمستشفى بوكافر، إذ سيُتكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

تسجيل 10 حالات جديدة مؤكدة، يرفع حصيلة المصابين بإقليم ورزازات إلى 25 حالة، ويرفع حصيلة المصابين بجهة درعة تافيلالت إلى 61 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 27 حالة بإقليم ميدلت، و5 حالات بإقليم الرشيدية، و3 حالات بإقليم زاكورة، وحالة واحدة بإقليم تنغير.

وأكد مصدر مسؤول أن الفيروس تحت السيطرة، بعد محاصرته وإيقاف انتشاره، نتيجة عمل استباقي وميداني محكم، هم ما يقارب 200 شخص بين أفراد العائلة ومحيطها.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - هل من عاقل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:28
مر أسبوعين على حالة الطوارئ الصورية وبذلك ضاعت هذه الأيام منا بدون نتيجة، ونتمنى من الله أن تكون هذه الأيام القادمة فاصلة في الحد من انتشارا هذا الوباء، مع الحزم في تفعيل حالة الطوارئ بكل جدية والله المستعان
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-2
2 - متتبع من المغرب الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:40
كما نلاحظ في الأيام الأخيرة أن هذا الفيروس الفتاك بدأ يصيب العائلات والسبب هو أن أفراد هذه الأسر كانوا غير مبالين بخطورة هذا المرض وقت خروجهم وعند دخولهم و لم يلتزموا بشروط النظافة والتعقيم لهذا يجب علينا جميعا الجلوس ثم الجلوس في المنزل لكي نحافظ على أفراد عائلتنا ونطبق مبدأ ”الوقاية أفضل من العلاج“
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11
3 - مواطن وطني. الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:46
حنا درنا 400 تحليل في بلد 40 مليون يعني النسبة هي 1 في كل عشرة الاف أو 125 تحليل في كل مليون. دول العالم كيديرو الاف التحاليل والنسبة ما بين 25 ألف و 150 الف تحليل لكل مليون . للأسف وبدون عواطف. العلم فقط والإحصائيات. إيلا بقت هدي نسبة الإصابات حاليا مع 22 بالمئة معناه أنه سيكون عدد المصابين في المغرب هو ثمانية مليون و800 ألف. وإذا بقت نفس نسبة الوفيات ب 8 بالمئة إذن سيكون عدد الوفيات أزيد من 700 ألف ضحية. يجب التحرك باقصى سرعة وإلا فين غادي ندفنوهم.؟ أفتونا يرحمكم الله .!
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-4
4 - molay الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:50
يجب وضع نظام جديد للخروج مثلا البعض في الصباح والبعض الاخر بعد الزوال وايام الخروج يومين متفرقة في الاسبوع
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1
5 - عبدالعالي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:54
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك
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9
6 - مهتم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:54
هذه النتيجة الحتمية للازدحام في المحطات نقل الطرقي قبل يوم من الحضر الصحي كان على المسؤولين أن يمنعوا التنقل بين المدن أسبوعا قبل الحضر الصحي
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