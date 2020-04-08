24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3417:0619:5721:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حبل حول العنق ينهي حياة أربعيني نواحي سطات (5.00)

  2. خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة" (5.00)

  3. متطوعون يوفّرون أجهزة التنفس بمستشفى خريبكة (5.00)

  4. استراحة محارب (5.00)

  5. شاب ينهي حياته شنقا بمسكن أسرته في آيت ملول (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مدينة شفشاون تحافظ على صفر حالة من "كورونا"

مدينة شفشاون تحافظ على صفر حالة من "كورونا"

مدينة شفشاون تحافظ على صفر حالة من "كورونا"
هسبريس من شفشاون
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 01:20

يواصل سكان مدينة شفشاون التزامهم بمنازلهم في مواجهة جائحة "كورونا"، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وبائية بالمدينة أو الإقليم منذ انطلاق عملية فرض حالة الطوارئ إلى الآن.

وفي هذا الصدد، عملت السلطة الإقليمية على اتخاذ مجموعة من الاحتياطات الاحترازية بشكل يومي ومتواصل من خلال فصل الأحياء عن بعضها البعض بوضع حواجز بمجموعة من الأماكن وحماية مداخل المدينة، مع اعتماد أسواق القرب بكل الأحياء: المصلى، الصبانين، عين حوزي، المحطة الطرقية وعبد الرحمان الشريف، للمزيد من حدّ تنقلات السكان إلا للضرورة القصوى، مثل شراء الأدوية من الصيدليات أو التوجه إلى الشبابيك البنكية.

وبتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، عملت خلية الصيانة بجماعة شفشاون على نصب خيام للتّعقيم، فتم وضع خمس منها بأسواق القرب، فيما سيتم توزيع سبع خيام أخرى بمختلف الممرات والشوارع الرئيسية بالمدينة، فضلا عن تنظيف وتعقيم الشوارع بشكل دوري.

وكانت مندوبية الصحة على مستوى إقليم شفشاون قد جنّدت أكثر من 400 من أطرها الطبية والتمريضية والإدارية والأعوان بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس والمراكز الصحية، بعد تقديم حصص تكوينية وتوعوية لهم، ليكونوا مستعدين للتكفل بأي حالة مصابة بالفيروس المستجد.

وفي هذا الصدد، تهيب السلطات الإقليمية والمحلية والفرق الأمنية وأعوان السلطة وفعاليات المجتمع المدني المُتطوّعة بعموم المواطنين المزيد من الالتزام بإجراءات وتدابير حالة الطوارئ الصحية المعلنة، والتقيّد كذلك بوضع الكمامات الطبية أثناء الخروج للضرورة القصوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.