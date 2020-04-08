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كُتّاب وآراء
مدينة شفشاون تحافظ على صفر حالة من "كورونا"
يواصل سكان مدينة شفشاون التزامهم بمنازلهم في مواجهة جائحة "كورونا"، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وبائية بالمدينة أو الإقليم منذ انطلاق عملية فرض حالة الطوارئ إلى الآن.
وفي هذا الصدد، عملت السلطة الإقليمية على اتخاذ مجموعة من الاحتياطات الاحترازية بشكل يومي ومتواصل من خلال فصل الأحياء عن بعضها البعض بوضع حواجز بمجموعة من الأماكن وحماية مداخل المدينة، مع اعتماد أسواق القرب بكل الأحياء: المصلى، الصبانين، عين حوزي، المحطة الطرقية وعبد الرحمان الشريف، للمزيد من حدّ تنقلات السكان إلا للضرورة القصوى، مثل شراء الأدوية من الصيدليات أو التوجه إلى الشبابيك البنكية.
وبتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، عملت خلية الصيانة بجماعة شفشاون على نصب خيام للتّعقيم، فتم وضع خمس منها بأسواق القرب، فيما سيتم توزيع سبع خيام أخرى بمختلف الممرات والشوارع الرئيسية بالمدينة، فضلا عن تنظيف وتعقيم الشوارع بشكل دوري.
وكانت مندوبية الصحة على مستوى إقليم شفشاون قد جنّدت أكثر من 400 من أطرها الطبية والتمريضية والإدارية والأعوان بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس والمراكز الصحية، بعد تقديم حصص تكوينية وتوعوية لهم، ليكونوا مستعدين للتكفل بأي حالة مصابة بالفيروس المستجد.
وفي هذا الصدد، تهيب السلطات الإقليمية والمحلية والفرق الأمنية وأعوان السلطة وفعاليات المجتمع المدني المُتطوّعة بعموم المواطنين المزيد من الالتزام بإجراءات وتدابير حالة الطوارئ الصحية المعلنة، والتقيّد كذلك بوضع الكمامات الطبية أثناء الخروج للضرورة القصوى.