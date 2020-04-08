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القصر الكبير يُسجل ثاني إصابة بفيروس "كورونا"
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:09
أكدت التحاليل المخبرية، الثلاثاء، تسجيل مدينة القصر الكبير ثاني حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر هسبريس إن الحالة الثانية المؤكدة لرجل كان من المخالطين للحالة الأولى التي سجلت بالمدينة ذاتها الأسبوع الماضي.
وارتفعت حصيلة الإصابات في إقليم العرائش، وفق تصريحات مصادر رسمية لهسبريس، إلى 5 حالات، منها حالة واحدة كانت قد توفيت بمستشفيات طنجة.