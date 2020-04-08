24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3417:0619:5721:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حبل حول العنق ينهي حياة أربعيني نواحي سطات (5.00)

  2. خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة" (5.00)

  3. أقنعة واقية للوجه مجانا (5.00)

  4. متطوعون يوفّرون أجهزة التنفس بمستشفى خريبكة (5.00)

  5. استراحة محارب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | القصر الكبير يُسجل ثاني إصابة بفيروس "كورونا"

القصر الكبير يُسجل ثاني إصابة بفيروس "كورونا"

القصر الكبير يُسجل ثاني إصابة بفيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:09

أكدت التحاليل المخبرية، الثلاثاء، تسجيل مدينة القصر الكبير ثاني حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر هسبريس إن الحالة الثانية المؤكدة لرجل كان من المخالطين للحالة الأولى التي سجلت بالمدينة ذاتها الأسبوع الماضي.

وارتفعت حصيلة الإصابات في إقليم العرائش، وفق تصريحات مصادر رسمية لهسبريس، إلى 5 حالات، منها حالة واحدة كانت قد توفيت بمستشفيات طنجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.