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كُتّاب وآراء
وضع حافلة لنقل المسافرين رهن إشارة وزارة الصحة
أعلن أحد أصحاب الحافلات على مستوى الدار البيضاء عن وضعه مركبة لنقل المسافرين رهن إشارة وزارة الصحة، خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر منها البلاد مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد الفاعل في مجال نقل المسافرين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه يضع حافلته رهن إشارة الوزارة من أجل نقل الأطباء والممرضين، صوب منازلهم ومقرات العمل، طيلة هذه الفترة التي نواجه فيها فيروس كورونا.
ولفت صاحب المبادرة الانتباه إلى أن هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى أن الأطقم الطبية تواجه صعوبات عديدة، وتتصارع مع هذا المرض لصالح المواطنين؛ وهو ما يستلزم مساعدتها ولو بتوفير التنقل لها صوب منازلها في هذه الظرفية.
وشدد المتحدث، الذي تحفظ على ذكر اسمه، على أن "هناك أطباء وممرضين يتنقلون يوميا وبصعوبة في هذه الظرفية، وبالتالي نحن نود المساعدة في تخفيف هذا العبء عنهم في مواجهة الجائحة"، مؤكدا أنه سيظل رهن إشارة الوزارة الوصية على القطاع الصحي في المملكة والسلطات العمومية المختصة في أي وقت.