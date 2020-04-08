أول حالة شفاء من "كوفيد 19" بجهة درعة تافيلالت

محمد ايت حساين

تحت تصفيقات الطاقم الطبي والتمريضي المدني والعسكري، غادرت أول متعافية من فيروس "كورونا" بجهة درعة تافيلالت، مساء اليوم الأربعاء، المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية والسريرية خلوها من المرض.

ويتعلق الأمر بأول مصابة بمدينة الريش بإقليم ميدلت، التي توفي زوجها يوم الـ 19 من الشهر الماضي بعد عودتهما من الديار الإيطالية، وتبلغ من العمر 69 سنة.

ووفق مصادر هسبريس فإن السيدة تتمتع بصحة جيدة، وأثبتت التحاليل المخبرية والسريرية خلوها من فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن إصابتها اكتشفت يوم 27 مارس الماضي.

وبإعلان تسجيل أول حالة شفاء بجهة درعة تافيلالت، مازال 60 شخصا يتابعون العلاج بالمؤسسات الصحية بأقاليم الجهة، وفق مصادر طبية مطلعة، أكدت أن المصالح الطبية تنتظر نتائج التحاليل المخبرية والسريرية لمصاب من قلعة مكونة للتأكد من خلوه من المرض.