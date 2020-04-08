24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:34
|17:06
|19:57
|21:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه الطريقة السليمة لارتداء الكمامات ضد كورونا
- خرق "الطوارئ" يجر أشخاصا إلى القضاء بالنقوب
- إنه زمن الكورونا يا صديقي..
- توزيع مساعدات على متضررين يخرق "الطوارئ"
- "كورونا" يُكيف خطابات واستراتيجيات "الجماعات الجهادية" بالعالم
وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة (5.00)
- بيع "الكمامات" بالتقسيط يهدد بنقل فيروس "كورونا" بين المغاربة - (157)
- بنشعبون: المغرب يتهيأ للأسوأ .. وهذه سيناريوهات لأزمة كورونا - (138)
- المغرب يحصي 91 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (119)
- بلافريج يتهم "البيجيدي" بعدم امتلاك الجرأة لرفض الاقتراض الخارجي - (96)
- وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أول حالة شفاء من "كوفيد 19" بجهة درعة تافيلالت
تحت تصفيقات الطاقم الطبي والتمريضي المدني والعسكري، غادرت أول متعافية من فيروس "كورونا" بجهة درعة تافيلالت، مساء اليوم الأربعاء، المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية والسريرية خلوها من المرض.
ويتعلق الأمر بأول مصابة بمدينة الريش بإقليم ميدلت، التي توفي زوجها يوم الـ 19 من الشهر الماضي بعد عودتهما من الديار الإيطالية، وتبلغ من العمر 69 سنة.
ووفق مصادر هسبريس فإن السيدة تتمتع بصحة جيدة، وأثبتت التحاليل المخبرية والسريرية خلوها من فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن إصابتها اكتشفت يوم 27 مارس الماضي.
وبإعلان تسجيل أول حالة شفاء بجهة درعة تافيلالت، مازال 60 شخصا يتابعون العلاج بالمؤسسات الصحية بأقاليم الجهة، وفق مصادر طبية مطلعة، أكدت أن المصالح الطبية تنتظر نتائج التحاليل المخبرية والسريرية لمصاب من قلعة مكونة للتأكد من خلوه من المرض.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
للتصحيح فهذه الحالة الثانية بعد شفاء المرشد السياحي وليست الأولى كما جاء في مقالكم
اللهم انزل الشفاء العاجل للجميع
première
تناقض كبير في المعطيات المصرح بها
اللهم اشفي مرضانا و مرضى المسلمين
اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب
الله يهدي الجميع و الله يبعد علينا هاد الوباء و يحفظ جميع بلاد المسلمين و يبلغنا رمضان و يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
# بقا فدارك