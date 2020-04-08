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الرئيسية | جهات | أول حالة شفاء من "كوفيد 19" بجهة درعة تافيلالت

أول حالة شفاء من "كوفيد 19" بجهة درعة تافيلالت

أول حالة شفاء من "كوفيد 19" بجهة درعة تافيلالت
محمد ايت حساين
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:13

تحت تصفيقات الطاقم الطبي والتمريضي المدني والعسكري، غادرت أول متعافية من فيروس "كورونا" بجهة درعة تافيلالت، مساء اليوم الأربعاء، المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية والسريرية خلوها من المرض.

ويتعلق الأمر بأول مصابة بمدينة الريش بإقليم ميدلت، التي توفي زوجها يوم الـ 19 من الشهر الماضي بعد عودتهما من الديار الإيطالية، وتبلغ من العمر 69 سنة.

ووفق مصادر هسبريس فإن السيدة تتمتع بصحة جيدة، وأثبتت التحاليل المخبرية والسريرية خلوها من فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن إصابتها اكتشفت يوم 27 مارس الماضي.

وبإعلان تسجيل أول حالة شفاء بجهة درعة تافيلالت، مازال 60 شخصا يتابعون العلاج بالمؤسسات الصحية بأقاليم الجهة، وفق مصادر طبية مطلعة، أكدت أن المصالح الطبية تنتظر نتائج التحاليل المخبرية والسريرية لمصاب من قلعة مكونة للتأكد من خلوه من المرض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - SAID الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:31
الحمد لله على شفاءها اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة واشفي مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات يارحيم
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2 - حسن الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:32
الحمد لله نتمنى الشفاء للآخرين
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3 - حسن الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:32
الحمد لله نتمنى الشفاء للآخرين
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12
4 - ارحال الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:33
الحمد لله على السلامة اللهم اشفي جميع المرضى الآخرين اللهم ارفع عن الوباء قدر الله وماشاء فعل اتمنى ان تكون درس لمن لا يريد الالتزام بالحجر الصحي
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5 - ريان الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:41
الحمد لله على سلامتك اتمنى من الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين يارب العالمين
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0
6 - رشداوي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:42
اللهم أبعد عنا الداء والبلاء واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر العالم
للتصحيح فهذه الحالة الثانية بعد شفاء المرشد السياحي وليست الأولى كما جاء في مقالكم
اللهم انزل الشفاء العاجل للجميع
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3
7 - à vérifier الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:42
je crois que le guide d'Erfoud aussi est guéri, ce qui fait de la dame la deuxième personne et non la
première
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8 - تنغيري الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:49
إذا كانت هذه أول حالة شفاء،ماذا نسمي حالة المرشد السياحي (اول حالة سجلت بجهة درعة تافيلالت بأرفود)؟اين ذهب مع العلم انه تم التصريح بشفائه وخروجه من المستشفى.
تناقض كبير في المعطيات المصرح بها
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9 - Mohamed الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:50
اللهم لك الحمد والشكر
اللهم اشفي مرضانا و مرضى المسلمين
اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب
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1
10 - يوسف اوعقى الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:56
على سلامتك ونتمنى الشفاء لباقي المصابين في كل بقاع العالم ونطلب من الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء في اقرب وقت أن شاء الله
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11 - مول الملاحظة عاوتاني الأربعاء 08 أبريل 2020 - 20:04
اولا على سلامتك و ثاني حاجة الحمد لله و الشكر لله و بالف ثالث حاجة دابا واش غادي تجمعي الناس باش يباركو ليك كيما درتي فالعزو واخا عارفا راسك عاد جيتي من ايطاليا و مريضة و دوك الناس لي عاديتي امة ديال الناس لا حول ولا قوة لهم مساكن تحبسو بسبابك راه خاصك من تطلبي الله يغفر ليك و يسمح ليك و طلبي هادوك الناس حتى هما و ملي يدوز هادشي انشاء الله خرجي صدقات لعل وعسى تربحي شي حسنات إن الحسنات يذهبن السيئات
الله يهدي الجميع و الله يبعد علينا هاد الوباء و يحفظ جميع بلاد المسلمين و يبلغنا رمضان و يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
# بقا فدارك
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12 - اللهم الطف بنا جميعا الأربعاء 08 أبريل 2020 - 20:11
الحمد لله كنفرحو نشوفو الناس براو، ياربي تشفي كل مريض و يحفظنا و يحفظ الجميع. الله يرفع عن الإنسانية هاد البلاء و الوباء و ينزل علينا جميعا الدواء و الشفاء.
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13 - متابع الأربعاء 08 أبريل 2020 - 20:14
الحمد لله الذي عافاها و يشوف من حالة 27 حالة التي تسببت فيها عن طريق جهلها و إقامتها لعزاءين إثنين الله يهدي البشر جاءت من منطقة موبوءة و لك تلتزم بالحجر الصحي الاختياري
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