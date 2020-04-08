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كُتّاب وآراء
حقوقيون يثمّنون عمل أطر طبية بمستشفى سطات
قام منتدبان عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من برشيد وسطات، اليوم الأربعاء، بزيارة رمزية إلى الأطقم الطبية بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من أبريل من كل سنة، بعدما دعت إليه منظمة الصحة العالمية سنة 1948، وفعّل الاحتفال به انطلاقا من عام 1950.
حسن الإدريسي، عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسطات، قال في تصريح لهسبريس إن الزيارة الرمزية لمندوبي الجمعية بكل من برشيد وسطات جاءت في إطار تخليد اليوم العالمي للصحة، تدعيما لكل الجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية بمستشفى الحسن الثاني بسطات لمواجهة فيروس" كورونا" المستجدّ.
واعتبر الإدريسي أن الزيارة الأولى رمزية واستطلاعية لمعرفة ظروف الاشتغال والمعيقات، في انتظار البحث عن سبل الدعم ببعض الوسائل الممكنة، ونوّه في الوقت ذاته بالمجهودات المبذولة من قبل جميع الأطقم الطبية، من إدارة ومختلف العاملين بشتى التخصصات، الواقفين في الصفوف الأمامية دفاعا عن الحق في الصحة والحياة للجميع، رغم قلة الموارد البشرية وبعض المواد المستعملة.