نتائج التحاليل تبعد كورونا عن 4 حالات بالقنيطرة

المحجوب ادريوش

كشفت التحاليل المخبرية التي خضع لها 04 أشخاص بإقليم القنيطرة عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، ثلاثة منهم من مدينة القنيطرة وشخص من جماعة المناصرة القريبة. كما رصدت مندوبية الصحة بالقنيطرة 03 حالات جديدة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا لمواطنين تم أخذ عينات لهم وإرسالها إلى المعهد الوطني للصحة بالرباط للكشف عن نتائجها.

واستقر عدد المصابين بـ "كوفيد-19" بالمدينة في 18 حالة، مع تسجيل ثلاث حالات شفاء، آخرها أمس الثلاثاء، تعود لسيدة تبلغ من العمر 67 سنة، وهي شقيقة حالة وافدة من فرنسا مازالت قيد العلاج.

واستمر عزل الحي السكني الممتد من سينما أطلس إلى حي البوشتيين من أجل الحد من انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن عرف سابقا حالة إيجابية تعود لسيدة تعمل خادمة أعمال منزلية، وانتقلت إليها الإصابة من رب الأسرة التي تشتغل عندها؛ وهو رجل ثمانيني لقي حتفه بعد إصابته بالفيروس، ويعتبر إلى حد الآن حالة الوفاة الوحيدة بالقنيطرة.

وجاءت عمليّة الحجر الصحي للحي التّي نفّذتها السلطات في إطار تدابير تطويق جائحة "كورونا"، بعد أن أجريت تحاليل مخبرية لمخالطين فتأكدت إصابتهم، وهم طفلا الخادمة البالغان 12 و15 سنة، وشابان يبلغان 17 و19 سنة من أبناء الجيران؛ فيما جاءت نتائج أخرى سلبية لبعض جيران ومخالطي المصابة.