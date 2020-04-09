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الرئيسية | جهات | مساعدات تصل مستشفيات ومعوزين بجهة مراكش

مساعدات تصل مستشفيات ومعوزين بجهة مراكش

مساعدات تصل مستشفيات ومعوزين بجهة مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 09 أبريل 2020 - 01:37

سلمت جمعية "سيدتي" بمراكش معدات ومواد لمستشفيات بالمدينة الحمراء لمواجهة مع وباء "كوفيد19".

ووزع هذا التنظيم الجمعوي على المستشفيات آلات للغسيل ومواد نظافة وتعقيم وقنينات من الماء الصالح للشرب.

وعن هذه المبادرات قال عماد سوسو، طبيب بمستعجلات ابن طفيل: "هذا التضامن يبعث فينا الأمل ويقوي عزيمتنا"، مضيفا: "نعم سننتصر بالالتزام والتضامن بيننا".

وبجماعة أوكايمدن بجبال الأطلس الكبير، خصص محسن من مراكش غلافا ماليا قدره 10.1600 درهم، لـ396 قفة من المواد الغذائية، وزعت بتنسيق مع السلطة المحلية على ستة دواوير تعرف كثافة سكانية كبيرة بهذه المنطقة القروية الفقيرة.

ودعا سكان يعيشون الهشاشة الاجتماعية بخمسة دواوير بجماعة أوكايمدن، عبر هسبريس، الجهات المختصة والمحسنين والفاعلين الجمعويين إلى التدخل لمساعدتهم على مواجهة حاجياتهم في ظل الحجر الصحي.

وبجماعة تيديلي بإقليم الحوز، استفادت 100 أسرة من مبادرة إنسانية لمركز التنمية لجهة تانسيفت.

وبادرت كل من جماعة أغواطيم وتمكرت ومولاي إبراهيم بالإقليم نفسه إلى برمجة غلاف مالي لفائدة حوالي 1900 أسرة معوزة.

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