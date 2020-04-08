إقليم أزيلال يحصي 6 إصابات جديدة بـ"كوفيد 19"

صالح الخزاعي من خريبكة

انتقل عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) بإقليم أزيلال، في ظرف أربع وعشرين ساعة الماضية، من 7 حالات إلى 13 حالة مؤكّدة، دون أن يتمّ تسجيل أي إصابة جديدة بباقي أقاليم جهة بني ملال خنيفرة.

وجاء في معطيات صادرة عن المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال أن عدد المصابين بالجهة بلغ إلى حدود الواحدة من زوال اليوم 40 حالة، توزعت بين أقاليم خريبكة (17 حالة)، وأزيلال (13 حالة)، والفقيه بن صالح (6 حالات)، وبني ملال (3 حالات)، وخنيفرة (حالة واحدة)؛ مع تسجيل 4 حالات وفاة وحالتيْ شفاء.

وأوضح أحمد بن حمادي، المدير الجهوي للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، أنه "منذ ظهور الفيروس بالمغرب تمت مراقبة 568 مخالطا على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، خرج 439 منهم من المراقبة بعدما أنهوا الفترة المخصصة لهذه العملية، مع بقاء 129 مخالطا تحت المراقبة إلى حدود الساعة".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه "منذ انطلاق عمليات الفحص المخبري تم إجراء 346 فحصا مخبريا بجهة بني ملال خنيفرة، جاءت نتائج 40 منها إيجابية"، مشيرا إلى أن "أغلب الحالات المؤكّدة حميدة، فيما مازالت حالتان في وضعية صحية متقدمة".

وقال المسؤول الأول عن تدبير قطاع الصحة بجهة بني ملال خنيفرة إن "32 شخصا يوجدون الآن تحت العناية الطبية بالوحدات الطبية المتخصصة في علاج المصابين بفيروس كورونا على مستوى الجهة، وسيتم إعلان 5 حالات شفاء في أقرب وقت، أي مباشرة بعد التأكد المخبري".