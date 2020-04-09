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كُتّاب وآراء
قضاة ينخرطون في تدابير مواجهة وباء "كورونا"
ثمن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش "جميع التدابير والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المغربية، وتغليب السلامة الصحية للمواطنين"، حسب مضمون بلاغ توصلت به هسبريس.
وأعلن المكتب ذاته وضع "جميع أعضائه رهن إشارة القضاة بالدائرة الاستئنافية بمراكش، في كل ما قد يحتاجونه من مساعدة خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمر منها البلاد"، وأكد أن "كافة القاضيات والقضاة العاملين بالدائرة الاستئنافية لمراكش وأسرهم في صحة جيدة، باستثناء المستشار عبد الحق سيف الإسلام، الذي أجريت له عملية جراحية كللت بالنجاح، وهو يتماثل للشفاء، متمنين له الشفاء العاجل بإذن الله".
وعبر المكتب عن تضامنه ومؤازرته للنقيب مولاي سليمان العمراني، سائلا الله عز وجل أن يعجل بشفائه"، ثم جدد "تعازيه الحارة لهيئة المحامين بمراكش ولكافة مكونات أسرة العدالة في وفاة الفقيد المحامي الشاب عصام أيت عزى".
ونوهت الوثيقة نفسها بـ"المجهودات المبذولة من طرف المديرية الفرعية لوزارة العدل بمراكش لتعقيم المحاكم بصفة دورية، وتوفير مجموعة من اللوازم الصحية الضرورية والكمامات الطبية لفائدة القضاة والموظفين".
كما نال قضاة النيابة العامة، "الذين يشتغلون ليل نهار لضمان حسن تطبيق القانون في ظل هذه الظروف الاستثنائية"، تنويه المكتب المذكور.
وعبر القضاة عن "استعدادهم لبذل الغالي والنفيس في سبيل صحة وسلامة وأمن البلاد والعباد، والانخراط بكل مسؤولية والتزام في جميع التدابير والإجراءات المأمور بها من قبل الجهات المختصة إداريا وصحيا".
وناشدت الهيئة القضائية ذاتها المواطنين والمواطنات الالتزام التام بالقواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية والبقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى.