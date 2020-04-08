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كُتّاب وآراء
جهة سوس تُسجل حالات شفاء جديدة من "كورونا"
سجّل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، اليوم الأربعاء، حالتي شفاء جديدتيْن من وباء كورونا المستجد، إحداهما تتعلق بطبيبة بالمستشفى ذاته، وذلك بعد تماثلهما التام للشفاء وإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة التي أثبتت خلوهما من الفيروس.
وانضافت الحالتان إلى ست حالات سبق أن تم إعلان تعافيها من فيروس "كوفيد-19"، وذلك على مستوى جهة سوس ماسة. ويبقى ذلك ثمرة مجهود جبار لكافة المتدخلين وللأطر الإدارية والطبية والتمريضية بالمركز الاستشفائي والمديرية الجهوية للصحة.
وقال الدكتور عبد اللطيف ياسي، طبيب في قسم المستعجلات في المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، ضمن "تدوينة" في صفحته على "فيسبوك": "نخبركم بأن الحالات في تحسن كبير، وستغادر المستشفى هذا الأسبوع بعض الحالات التي شفيت تماما، ولا ننتظر سوى التحليلات التأكيدية لذلك، كما سبق وصرح بذلك المدير الجهوي للصحة والرئيس الفعلي للجنة اليقظة الدكتور رشدي قدّار".
يُشار إلى أن عدد الحالات المؤكّدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد بلغت بجهة سوس ماسة 20 حالة، بعدما تأكّدت اليوم إصابة مُسن بإقليم طاطا، نُقل إلى أكادير، فيما اتخذت السلطات الإدارية والصحية بالإقليم عدّة تدابير لتحديد مسار مخالطي المُصاب ووضعهم تحت الحجر الصحي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
أناس بالفعل يخلقون المعجزات من لا شيء مادي .. يخافون المعجزات من وقتهم و صحتهم و ضمائرهم المهنية ... يشتغلون في وقت اختفى فيه المطرب و الممثل و المسرحي ... و وجدوا انفسهم أمام تحدي كبير ، لم يلفتوا ظهورهم عنه كما لفت المجتمع ظهره عنهم و نبذهم. .. و لم يكن بحسبانه انهم الساعد الأيمن للوطن و جميع الأوطان.
علاش الله يشافي غير جميع المسلمين ؟
باش غادي يشافيهوم، بالدواء وأجهزة المختبرات وألات ديال الكفار ؟ المسلمين خاصهوم يتعالجو غير بالرقية وبالسبوب.
يا امة ضحكت على جهلها وغبائها الأمم
قل الله يشافي جيمع المرضى، الله يشافي الانسان كله
وملي
ملاحظة : الكمامات رذيئة جدا ومغشوشة.